HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Otel cinayetinde 'Kürt Sezen Aksu' detayı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Taksim'deki bir otelin 401 No’lu odasında Cüneyt Pala’yı öldürmek suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan öğretmen Dilek Demir’in, "Raperin" ismiyle profesyonel müzisyenlik yaptığı ortaya çıktı. "Kürt Sezen Aksu" olarak tanınan Dilek’in şarkıları, Youtube kanalında milyonlarca kez dinlendi. İşte cinayetten kan donduran detaylar...

İstanbul Taksim’de bir otelin 401 No’lu odasında randevulaştıkları Cüneyt Pala’yı Gülşah Mat’la birlikte bıçakla öldürmek suçundan 12.5 yıl hapis cezası alan öğretmen Dilek Demir, cinayetin işlendiği geçen yılın mayıs ayına kadar hem öğretmenlik hem de profesyonel müzik yapıyordu. Şarkı söyleyen Demir’in hayatı, cinayetin işlendiği gün tamamen değişti. Olayların başlangıcı, cinayetten 3 ay önce sosyal paylaşım sitesi Instagram’da başladı.

SAHTE HESAP AÇIP İLETİŞİME GEÇTİ

İstanbul’da yaşayan 41 yaşındaki Cüneyt Pala, Instagram’dan arkadaşlık talebi gönderdiği Van’da yaşayan anaokulu öğretmeni Dilek Demir’e, kendisini fotoğrafçı ve mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak tanışmak ve çalışmak istediğini söyledi. Kariyer planları yapan Demir, teklifi kabul edip İstanbul’a gitti. Pala, otel odasında Demir’in fotoğraflarını çekti, bunun karşılığında da 30 bin TL aldı. Demir’in beklediği iş bir türlü gelmeyince ikili arasında tartışma başladı. Kaptırdığı parayı almak isteyen Demir, sahte bir hesap açarak Pala’nın takip ettiği kızlarla iletişime geçti. Bu kişilerden 22 yaşındaki öğrenci Gülşah Şat da kandırılmıştı. Demir’in amacı, parasını ve Pala’nın çektiği mayolu fotoğraflarını almaktı. Şat ise çıplak fotoğraflarını geri almak istiyordu. İkili bir plan yapıp Pala’yı Taksim’deki otelin 401 No’lu odasına çağırdı. Odaya giden Pala, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Her 2 kadın da tutuklandı. Yapılan duruşmalarda kendilerini savunduklarını kaydeden kadınların tahliye talebi reddedildi. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün yapılan son duruşmada, Demir sürekli gözyaşı döktü. “Her şeyimi kaybettim” diyen öğretmen Demir’in 2 ay önce de 13 yaşındaki kızı Berfin’i kaybettiği ortaya çıktı. Mahkeme, Dilek Demir ve Gülşah Şat hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

dilekdemir1

"KÜRT SEZEN AKSU"

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, “Dilek Demir” ismiyle sıradan bir anaokulu öğretmeni olduğu bilinen genç kadının aslında tanınmış bir şarkıcı olduğu da son duruşmada ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Demir, “Raperin” adıyla söylediği şarkılarla “Kürt Sezen Aksu” olarak tanınıyordu. Profesyonel şarkıcılık yapan genç kadın, sosyal medya ve Youtube sayfasında şarkılarla önemli bir hayran kitlesine sahip. İlk albümü Xapînok’u 2012’de yayınlayan Demir, düet projesi Tarûmar’ı 2013’te, ikinci solo albümü Rê-Newa’yı ise 2014’te çıkardı. Ancak hayat Demir’e acı bir oyun oynadı. Kariyer planları için çıktığı yolda hayatı mahvoldu. Şimdi o cezaevinde. Hayatta en çok sevdiği evladı artık yok. Kızının cenazesine bile gidemeyen genç kadının tek dileği, cezaevinden çıkıp mezarını ziyaret etmek.

dilek1

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Sancaktepe'de iş yeri yangınıSancaktepe'de iş yeri yangını
Sayısal Loto sonuçları 9 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1126. hafta sonuçları sorgula!Sayısal Loto sonuçları 9 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1126. hafta sonuçları sorgula!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksim otel cinayet cüneyt pala dilek demir

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

İlginizi Çekebilir

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sancaktepe'de korkutan yangın

Sancaktepe'de korkutan yangın

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Haziran Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Haziran Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

IŞİD üyesi cani öldürüldü iddiası!

IŞİD üyesi cani öldürüldü iddiası!

Günlük burç yorumları: 9 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 9 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Erdoğan'ın talimatıyla Gül'e yasak konuldu iddiası!

Erdoğan'ın talimatıyla Gül'e yasak konuldu iddiası!

Erzurum'da sahur vaktinde terör operasyonu!

Erzurum'da sahur vaktinde terör operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.