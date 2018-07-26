Otel havuzunda 8 yaşındaki Efe'nin kahreden ölümü

Enis Efe Yeşilyurt (8), ilçedeki bir otelin havuzuna girmek istedi. İddiaya göre yaşının küçük olmasından dolayı otelin görevlileri çocuğu havuza almadı. İzinsiz olarak havuza giren ve boğulma tehlikesi geçiren Yeşilyurt, durumu farkeden bir otel müşterisi tarafından havuzdan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilyurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OTEL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



Otelin sahibi N.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Enis Efe Yeşilyurt’un cenazesi, ilçedeki Musalla Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bahçeli köyünde toprağa verildi. (AA)





