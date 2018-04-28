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Otel müşterilerinin 20 bin lirasını dolandıran zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

Otel müşterilerinin 20 bin lirasını dolandıran zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği otel müşterilerinin 20 bin lirasını dolandıran kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başkalarına ait kredi kartı bilgisini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen İ.T'yi takibe aldı.

Otel müşterilerinin banka ve kredi kart bilgilerini temin etmek suretiyle kart sahiplerinin bilgileri dışında internetten harcama yaptığı tespit edilen eski otel çalışanı İ.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İ.T'nin bugüne kadar yaklaşık 20 bin lirayı kart sahiplerinin bilgileri dışında harcadığı tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kredi kartı dolandırıcılığı otel

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