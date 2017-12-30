Otel odasında çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı?

Kılıçarslan mahallesi D-100 Karayolu yakınında terk edilmiş bir otele Perşembe günü hurda toplamaya giren bir kişi tarafından çürümüş halde bulunan kadın cesedinin kimliği tespit etmek için polis, çalışma başlattı. Kadının boynundaki izlerden cinayete kurban gittiğinden şüphelenen polis, kentte kimsesiz olan ve kayıp ihbarı yapılan kişilere tek tek ulaştı. Ekipler, kimsesiz olarak bilinen kişilerden sadece Dilek Diner'e (38) ulaşamadı. Cesedin eşinden ayrıldıktan sonra Bolu'ya yerleşen iki çocuk annesi Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi. Otel çevresinde bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları incelendi. Diner'in en son yanında bir erkekle görüldüğü tespit eden polis, cesedin bulunmasının ardından geçen 24 saatlik süre içinde kadının yanındaki kişinin sevgilisi olan Tevfik Kor (32) olduğunu belirledi. Abant Tabiat Parkı'nda seyyar olarak köy ürünleri satan Kor, Mudurnu ilçesindeki evinde önceki akşam gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Kor, ifadesinde cinayeti itiraf ederek, şunları söyledi: