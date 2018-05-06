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Otel odasında fenalaşan Ukraynalı turisti hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

Otel odasında fenalaşan Ukraynalı turisti hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Ukrayna uyruklu bir turist, kaldığı otel odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Volodymyr Zubarev (62), oğlu Oleg Zubarev (33) ile Tekirova Mahallesi'nde bir otele tatile geldi. Otelde bir süre vakit geçirdikten sonra odalarına çıkan baba ve oğul istirahat etmeye başladı.

Oleg Zubarev, gece saatlerinde babasının fenalaştığını fark etti. Babası gibi kendisi de doktor olan Oleg Zubarev, babasına ilk müdahaleyi yaptı. Oleg Zubarev'in durumu otel yetkililerine bildirmesine üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Baba Zubarev, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Zubarev'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kemer Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Antalya cenaze Jandarma Kemer Ukraynalı turist

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