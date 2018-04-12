OTEL ODASINDAKİ CİNAYET DAVASINDA SAVCI MÜTALAASI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Kendini mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak kadınları istismar ettiği iddia edilen Cüneyt Pala'nın bir otel odasında öldürülmesi davasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan Dilek Demir'in 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini talep ederken; maktule biber gazı sıkan diğer sanık Gülşah Şat'ın ise 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Dilek Demir ve Gülşah Şat getirildi. Duruşmada, savcı Kadir Nazmi Yelkenci esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan Dilek Demir'in haksız tahrik altında kasten insan öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep etti. Diğer sanık Gülşah Şat'ın ise silahtan sayılan biber gazını sıkması nedeniyle yaralama suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaa üzerine söz verilen sanık Dilek Demir, "Bir an bile böyle bir şey yapmak istemedim. Bilerek ve isteyerek böyle bir şey yapmadığımı nasıl kanıtlayabilirim bilmiyorum" dedi.
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Otelin güvenlik kamera görüntüleri(ARŞİV)
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