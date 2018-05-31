Otelciler, kimlik bildirimi ve güvenlik konusunda bilgilendirildi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, konaklama tesisi temsilcilerine güvenlik ve kimlik bildirimleri ile ilgili mevzuatlar anlatıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede faaliyet halindeki otel işletmecileri, müdür ve güvenlik müdürleriyle toplantı düzenledi. 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen toplantıda güvenlik ve kimlik bildirimleri ile ilgili yeni mevzuatlar konusunda slayt gösterimleriyle katılımcılara bilgi verildi. Daha sonra Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, alınacak güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Kimlik bildirimlerinin terör tehdidine karşı önemli olduğunu vurgulayan Toygun şöyle konuştu:

"Konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kimlik bildirimi yapması çok önemli. İşe aldığınız bir kişinin kimlik bildirimini yapmazsanız ve bu kişi de örgüt mensubu olarak uyuyan hücreyse eyleme geçtiğinde hepimizin canı yanar. Bunun örneklerini Antalya ve Bodrum'da yaşadım. Bir kişi işe giriyor. İşletme kimliğini bildirmiyor. O kişi 6 ay sonra eyleme geçiyor. Marmaris, dünyaya açılan bir kapı. Bu kapıda yaşanabilecek bir olay hem sizleri hem de ülkemizi etkiler. Önleme faaliyetleri tek güvenlik güçleri ile olmaz. Özelikle turizmcilere büyük görev düşüyor. El birliği ile yapacağımız çalışma ile sorunları ortadan kaldırırız. Bu toplantıların amacı sizlerin sorun ve taleplerini dinlemek. Bu taleplere göre ortak akılla hareket ederek ilçemizin daha huzurlu ve güvenli olmasını sağlamak. Turizm ile güvenlik bir bütündür. Güvenlik olmadan turizm yapılamaz. Tüm turizmcilerin yasa ve mevzuatlara uymalarını, bizlerle koordineli çalışmasını rica ediyoruz. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık bugünden sonra da göstermiş olduğunuz duyarlılıkla problem yaşamayacağız."

Konuşma sonrası turizmciler, bir saat süreyle sorun ve taleplerini ileterek görüş alışverişinde bulundu. Bilgilendirme toplantılarının Ekim sonuna kadar ayda iki defa yapılacağı öğrenildi.

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