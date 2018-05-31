HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Otelciler, kimlik bildirimi ve güvenlik konusunda bilgilendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, konaklama tesisi temsilcilerine güvenlik ve kimlik bildirimleri ile ilgili mevzuatlar anlatıldı.

Otelciler, kimlik bildirimi ve güvenlik konusunda bilgilendirildi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, konaklama tesisi temsilcilerine güvenlik ve kimlik bildirimleri ile ilgili mevzuatlar anlatıldı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede faaliyet halindeki otel işletmecileri, müdür ve güvenlik müdürleriyle toplantı düzenledi. 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen toplantıda güvenlik ve kimlik bildirimleri ile ilgili yeni mevzuatlar konusunda slayt gösterimleriyle katılımcılara bilgi verildi. Daha sonra Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, alınacak güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Kimlik bildirimlerinin terör tehdidine karşı önemli olduğunu vurgulayan Toygun şöyle konuştu:
"Konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kimlik bildirimi yapması çok önemli. İşe aldığınız bir kişinin kimlik bildirimini yapmazsanız ve bu kişi de örgüt mensubu olarak uyuyan hücreyse eyleme geçtiğinde hepimizin canı yanar. Bunun örneklerini Antalya ve Bodrum'da yaşadım. Bir kişi işe giriyor. İşletme kimliğini bildirmiyor. O kişi 6 ay sonra eyleme geçiyor. Marmaris, dünyaya açılan bir kapı. Bu kapıda yaşanabilecek bir olay hem sizleri hem de ülkemizi etkiler. Önleme faaliyetleri tek güvenlik güçleri ile olmaz. Özelikle turizmcilere büyük görev düşüyor. El birliği ile yapacağımız çalışma ile sorunları ortadan kaldırırız. Bu toplantıların amacı sizlerin sorun ve taleplerini dinlemek. Bu taleplere göre ortak akılla hareket ederek ilçemizin daha huzurlu ve güvenli olmasını sağlamak. Turizm ile güvenlik bir bütündür. Güvenlik olmadan turizm yapılamaz. Tüm turizmcilerin yasa ve mevzuatlara uymalarını, bizlerle koordineli çalışmasını rica ediyoruz. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık bugünden sonra da göstermiş olduğunuz duyarlılıkla problem yaşamayacağız."
Konuşma sonrası turizmciler, bir saat süreyle sorun ve taleplerini ileterek görüş alışverişinde bulundu. Bilgilendirme toplantılarının Ekim sonuna kadar ayda iki defa yapılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Otelciler, kimlik bildirimi ve güvenlik konusunda bilgilendirildiOtelciler, kimlik bildirimi ve güvenlik konusunda bilgilendirildi

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Sağanak, Sivas'ta hayatı felç ettiSağanak, Sivas'ta hayatı felç etti
Taş ocağı istemeyen köylüler, seçimleri boykot edecekTaş ocağı istemeyen köylüler, seçimleri boykot edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Diğer Haberler
Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Barış Coşkun ve Hıdır Doğru öldürüldü

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Barış Coşkun ve Hıdır Doğru öldürüldü

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis

Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis

Van merkezli PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Van merkezli PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Taksim’de Gezi Parkı boşaltıldı, yollar kapatıldı

Taksim’de Gezi Parkı boşaltıldı, yollar kapatıldı

LGS öncesi beslenmeye dikkat! Sınav steresine karşı önlemler

LGS öncesi beslenmeye dikkat! Sınav steresine karşı önlemler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.