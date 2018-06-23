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Otelde çocuk kaçırma girişimi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 08:42 | Son Güncelleme

Adana'da gece yarısı 5 yaşındaki bir kız çocuğunu ailesiyle kaldığı apart otelden kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde apart otel olarak kullanılan binada bir kız çocuğunun zorla tutulduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Olay yerine giden polisler yaptıkları araştırmada, bir kişinin, 5 yaşındaki kız çocuğunu ailesiyle kaldığı apart otelin beşinci kattaki odasından kaçırmaya çalıştığını ancak yakınlarının durumu fark etmesi üzerine kaçtığını belirledi.

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Zanlının eşkal bilgisi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, çocuğu kaçırmaya çalışan kişinin aile ile aynı katta başka bir odada kalan Emrah Ç. (30) olduğunu tespit etti.

Odasında gözaltına alınan Emrah Ç, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.

AA

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adana Çukurova

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