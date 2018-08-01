"Otellerde gıda israfının yüzde 40'ını önlemek mümkün"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın seçtiği 9 girişimden biri olan teknoloji girişimi Fazla Gıda'nın Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Olcay Silahlı, her şey dahil otellerde gıda atığını kaynağında önlemeye odaklandıklarını belirterek, "Bu alanda yaptığımız saha ve teknoloji çalışmaları ile sağladığımız çözümler, atığı yüzde 40 seviyesinde azaltabilir." dedi.

Fazla Gıda AŞ, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile gıda atığını önlemek için iş birliği yapacağını duyurdu. Proje kapsamında gıda atığı ortalama yüzde 40 seviyesinde önlenecek, yılda yaklaşık 266 milyon öğün gıda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilecek. Böylece Türk otelcilik sektörü, bu iş birliği ile hem müşteri memnuniyetinden ödün vermeden gıda atığını önleyebilecek hem de sosyal, çevresel ve finansal açıdan sorumluluk sahibi yepyeni bir iş yapış şeklini ortaya koyarak dünyadaki diğer otellere örnek olabilecek.

İş birliği kapsamında, gıda kayıplarının önüne geçilmesi ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilebilmesi amacıyla, önce otellerin yoğun olduğu Akdeniz bölgesinde çalışmalara başlanacak. Bu çalışma ilk etapta halihazırda POYD üyesi olan her şey dahil otellerde doğru planlama ve atık takibi ile gıda atığı ve atık kaynaklı finansal zararı önleme odaklı olacak. Fazla Gıda, bu alanda otellere özel geliştirdiği çözümleri uygulamaya alacak. Projenin bir diğer önceliği ise kaçınılmaz atıkların değerlendirilmesine yönelik, üye otellerin kullanımına sunulacak olan ve Fazla Gıda tarafından geliştirilen bir teknoloji platformunun kullanılmaya başlanması.