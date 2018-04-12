HABER

Otistik çocuklar doğal yaşam parkını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

Otizm Farkındalık Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, otistik çocuklar doğal ortamlarında hayvanları görme fırsatı buldu

İSTANBUL (AA) - Otistik çocuklar, aileleriyle birlikte Polonezköy Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti.

Beykoz Kent Konseyi, Beykoz Gençlik Meclisi ve Beykoz Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (BOÇAY) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar, karaca, tilki, baykuş, piton, lama, pelikan, geyik, eşek, at, sülün ve kaplumbağa gibi birçok hayvanı yakından görme fırsatı buldu.

Beykoz Kent Konseyi Başkanı Emin Yavuz, ülke genelinde Otizm Farkındalık Haftası nedeniyle nisan ayının başından bu yana farklı etkinlikler düzenlendiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bizler de o günlerde bu etkinliği gerçekleştirmek istedik fakat çeşitli nedenlerle bu zamana bırakmak zorunda kaldık. Etkinlik sayesinde çocuklarımız, hayvanları yakından görme fırsatı buldu. Etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduk."

Otistik çocukların öz güvenlerinin ve hayvan sevgilerinin gelişmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe, Beykoz Gençlik Meclisi Başkanvekili Mert Tan ve Beykoz Turizm İşletmecileri Dernek Başkanı Ergin Tüfekçi'nin yanı sıra otistik çocuklar ve aileleri katıldı.

İşte dolarda son durumİşte dolarda son durum
Almanya kayıp milyarderi arıyorAlmanya kayıp milyarderi arıyor
Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykoz Gençlik Meclisi Beykoz Kent Konseyi Beykoz Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den tweet: Çok mutlu oldum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den tweet: Çok mutlu oldum

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.