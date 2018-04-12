Otistik çocuklar doğal yaşam parkını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Otistik çocuklar, aileleriyle birlikte Polonezköy Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti.
Beykoz Kent Konseyi, Beykoz Gençlik Meclisi ve Beykoz Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (BOÇAY) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar, karaca, tilki, baykuş, piton, lama, pelikan, geyik, eşek, at, sülün ve kaplumbağa gibi birçok hayvanı yakından görme fırsatı buldu.
Beykoz Kent Konseyi Başkanı Emin Yavuz, ülke genelinde Otizm Farkındalık Haftası nedeniyle nisan ayının başından bu yana farklı etkinlikler düzenlendiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Bizler de o günlerde bu etkinliği gerçekleştirmek istedik fakat çeşitli nedenlerle bu zamana bırakmak zorunda kaldık. Etkinlik sayesinde çocuklarımız, hayvanları yakından görme fırsatı buldu. Etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduk."
Otistik çocukların öz güvenlerinin ve hayvan sevgilerinin gelişmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe, Beykoz Gençlik Meclisi Başkanvekili Mert Tan ve Beykoz Turizm İşletmecileri Dernek Başkanı Ergin Tüfekçi'nin yanı sıra otistik çocuklar ve aileleri katıldı.
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