Otistik gençler hayran bıraktı

Balıkesir Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği (OBİDEV) tarafından düzenlenen “Benimle Ritim Tut” etkinliği Salih Tozan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Otistik çocukların sahnelediği birbirinden ilginç gösteriler büyük beğeni topladı.

OBİDEV tarafından düzenlenen “Benimle Ritim Tut” etkinliği dernek başkanı Fatma Tabanlı’nın açılış konuşması ile başladı. Tabanlı, otizm için farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Biz otizmin farkındalığını istiyoruz. Ayrıştırılmak istemiyoruz, eğitim hakkımızı istiyoruz. Ayda en az 50 saat eğitim istiyoruz ve bizden sonra çocuklarımızı emanet edebileceğimiz güvenilir kurumlar istiyoruz” dedi.

Konuşma sonrasında OBİDEV Eğitim Koordinatörü Özel Eğitim Öğretmeni Asuman Demir kendi yazmış olduğu “Beni Dinler misiniz? “ adlı şiirini okudu. Ardından OBİDEV’e devam eden öğrencilerden küçük yaş gruplarının şiir çalışmaları, spor performansları, rond gösterimi, bireysel şarkılar, meslekler draması ve büyük yaş grubu öğrencilerin ise halk oyunları performansları davetliler tarafından büyük beğeni gördü. Etkinliğin finalinde İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’nun gösterileri gerçekleştirildi. İZOT Koro Şefi Dr. Orçun Berrakçay’a, OBİDEV Yönetim Kurulu tarafından taş bebek ve çiçek takdim edildi.