OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NDE IŞIKLAR MAVİ YANDI

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.
Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek amacıyla dünya genelinde başlatılan, "Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Galata Kulesi ve Beyazıt Yangın Kulesi mavi ışıklarla süslendi.
Görüntü Dökümü:
---------------------
-Köprüden görüntüler
-Galata kulesinden görüntüler
Detaylar
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Can Dündar'dan ilk sözler: Türkiye'yi delirtiyor...
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 0 yorum