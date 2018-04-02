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Otizm farkındalık günü'nde ışıklar mavi yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 23:23 | Son Güncelleme

DÜNYA Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-DÜNYA Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.

Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek amacıyla dünya genelinde başlatılan, "Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Galata Kulesi ve Beyazıt Yangın Kulesi mavi ışıklarla süslendi.

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