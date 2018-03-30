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"Otizm ilaç ile tedavi edilebilen bir hastalık değildir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:10 | Son Güncelleme

MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Yrd.

İSTANBUL, (DHA) MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sevgi Hocaoğlu "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" öncesinde açıklamalarda bulundu ve yaygın bir gelişimsel bozukluk olan otizme erken yaşta tanı koyulmasının önemli olduğunu ve otizmin ilaçla tedavi edilen bir hastalık olmadığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Hocaoğlu, "Ailelerin çocuğun doğumundan itibaren çocuklarını çok dikkatli gözlemlemeleri gerekiyor. Çocukların nesneleri izlemesine, anne sütü alırken bile anneyle göz teması kurmasına, göz temasını sürdürebildiğine, ismine seslenildiğinde bakmasına, ufak olsa da taklit yapmasına, kendini sevdirmesine, dokunulduğunda verdiği tepkiye, çıkardığı seslere, aileden tanıdık birini gördüğünde tepki verip vermemesine, sosyal gülümsemesine dikkat edilmelidir" diye konuştu.

YAŞAMIN İLK 3 YILINDAKİ GELİŞMELERE DİKKAT EDİLMELİ

Yaşamın ilk üç yılında başlayan otizmin, geniş bir yelpaze olduğunu belirten ve 58 çocukta 1 civarında görüldüğünü söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hocaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Yapılan araştırmalara göre otizm erkek çocuklarında daha sık görülüyor. Bu sebeple aileler erkek çocuğu geç yaşta konuşur yanılgısına kapılmasınlar. Otizm belirtilerinden herhangi birini hissettiklerine hekime başvursunlar. Erken tanı ve eğitim farklı çocuklarımızın yaşam kalitesini arttıracaktır."

“Ailelerin çocuğun sosyal ve dil gelişimiyle alakalı gözlemledikleri herhangi bir olumsuz belirtide çocuk psikiyatirisine başvurması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hocaoğlu "Psikiyatristin de çocukta otizmin yanında var olan zeka geriliği veya epilepsi gibi nörolojik bir durumdan şüphelendiğinde çocuğu çocuk nörolojisine veya herhangi bir sendromik belirtide genetik bölümüne yönlendirmesi gerekiyor" dedi.

Teknoloji konusunda da değinen Yrd. Doç. Dr. Hocaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Teknoloji her zaman fayda sağlamıyor. Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişim sürecini engelleyecek şekilde teknolojik aletler ile vakit geçirmesine olanak sağlamayın. Tüm çocukların erken yaşta televizyon, tablet, telefon gibi monitorlerden uzak tutulması gerekiyor. Bu konuda kontrol şart."

(FOTOĞRAFLI)

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