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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

Kayseri’de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizme dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Kayseri’de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizme dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, “Otizm konusunda üzerimize düşen görevi tam olarak yapmamız lazım” dedi.
Kayseri’de 2 Nisan Dünya Otizm Günü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Forum Kayseri önünde buluşan öğrenciler, ‘Otizme mavi ışık yak’ pankartları ile Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.
Meydanda çocukları ziyaret eden Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, çocuklar ve aileleri ile tek tek ilgilenerek, sohbet etti. Burada bir açıklama yapan Vali Kamçı, otizm konusunda üzerlerine düşen görevleri tam olarak yapmaları gerektiğini kaydetti.
Kamçı, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günüdür. Bu gün otizm farkındalık günü olarak tespit edildi. Maalesef son yıllarda otizmli çocuk sayısında artış oluyor. Ya bunlar önceden bilinmiyordu ya da son zamanlarda kurumlarımız daha iyi tetkiklerini yaptığı için belki sayı yükseliyor gibi görünüyor. O anlamda bizlerde üzerimize düşen görevi tam olarak yapmamız lazım. Otizm doğuştan olan bir hastalıktır. Kısa sürede halledilmesi gerekir ve normal çocukların arasına sokmamız lazım. Otizmli çocuklarımız çok zeki çocuklardır. Onları toplumumuza kazandırmamız lazım. Bizimde uğraşımız odur. Ailelerimizde bu anlamda zor bir süreç yaşıyor. Otizmli bir çocuğa bakmak aileler içinde zor. Bu anlamda derneklerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız en azından günde 3-5 saat o çocuğu eğlendirebilecek faaliyetlerde de bulunmaları güzel bir olay. Aileleri birazcık rahatlatmak adına bir faaliyette bulunmamız lazım. Yaptığımız asla yeterli değildir. Her şeyin daha iyisi ve daha güzeli olur. Bu anlamda da bütün kurum ve kuruluşlarımız olarak otizmli çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler
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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler
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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler
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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler
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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler
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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler
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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler
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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler
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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler
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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler
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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler
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