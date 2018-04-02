Otizme dikkati çekmek için yürüdüler

Kars, Erzincan ve Ardahan'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kars Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde, Otizmi "Fark et kabul et bizimle yürü" ile "Otizm engel değil, sadece farkındalıktır" pankartlarıyla yürüyüşe başladı. Şehit Yusufbey ve Faikbey caddelerinde polis eskortu eşliğinde devam eden yürüyüş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde sona erdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekip otomobilinin eskortluk yaptığı yürüyüşte, polisler de aracın üzerinde bulunan tabelaya led ışıklarla "kabul et" yazarak destek verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, burada yaptığı konuşmada, "Otizm eksiklik değil farkındalıktır. Her 68 çocuktan birinde görülen otizme kayıtsız kalamayız." dedi.

- Ardahan

Ardahan'da da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi. Valilik önünde başlayan yürüyüş, Milli Egemenlik Parkına kadar devam etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Metin Ürgün, yaptığı konuşmada, bugün farkındalık oluşturmak adına yürüyüş düzenlediklerini belirterek, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.