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Otizme dikkati çekmek için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

Kars, Ardahan ve Erzincan'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Otizme dikkati çekmek için yürüdüler

Kars, Erzincan ve Ardahan'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kars Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde, Otizmi "Fark et kabul et bizimle yürü" ile "Otizm engel değil, sadece farkındalıktır" pankartlarıyla yürüyüşe başladı. Şehit Yusufbey ve Faikbey caddelerinde polis eskortu eşliğinde devam eden yürüyüş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde sona erdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekip otomobilinin eskortluk yaptığı yürüyüşte, polisler de aracın üzerinde bulunan tabelaya led ışıklarla "kabul et" yazarak destek verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, burada yaptığı konuşmada, "Otizm eksiklik değil farkındalıktır. Her 68 çocuktan birinde görülen otizme kayıtsız kalamayız." dedi.

- Ardahan

Ardahan'da da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi. Valilik önünde başlayan yürüyüş, Milli Egemenlik Parkına kadar devam etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Metin Ürgün, yaptığı konuşmada, bugün farkındalık oluşturmak adına yürüyüş düzenlediklerini belirterek, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Yürüyüşe Vali Mehmet Emin Bilmez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

- Erzincan

Erzincan'da Saat Kulesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Otizmi "Fark et kabul et bizimle yürü" ile "Otizm engel değil, sadece farkındalıktır" pankartlarıyla ve mavi balonlarla yürüyüşe geçti. Ordu Caddesi'nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılan Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Belediye Başkan Danışmanı Seyfullah Kaban, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan ellerini renkli boyalara sürüp beyaz renkli bez afişe el izlerini çıkardılar ve otizmli çocuklara destek oldular.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Doğan, "Bakanlığımızın engelli politikaları arasında özellikle otizmle ilgili olarak son yıllarda ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Bu anlamda 2016’da başlayan süreçte ulusal eylem planımız vardır. İlimiz Erzincan’da da il eylem planı şeklinde bir dizi çalışmalar yürütmekteyiz." diye konuştu.

Daha sonra yürüyüşe katılanlar ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

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2 Nisan Otizm Farkındalık Günü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Erzincan Kars yürüyüş

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