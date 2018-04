Kamış, mücadele için en önemli silahın moral olduğu kanaatine varınca her şeye sıfırdan başladığını ve hayatını oğlu Orçun'a göre programladığını belirtti.

- "Eğitim çok önemli"

Otizmin aşılamayacak bir engel olmadığını belirten Kamış, "Otizmle yaşamayı öğrenince her şey daha kolay" değerlendirmesinde bulundu.

Eşi ve oğlu ile mutlu bir yaşam sürdüklerini aktaran Kamış, "Orçun 3 yaşından bu yana devlet hastanelerinde tedavi oluyor. Bu süreçte eğitimi de devlet okullarında sürüyor. Otizmli çocuklarda eğitim gerçekten çok önemli.'' diye konuştu.

Oğlunu hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Kamış, zamanının büyük bir bölümünü onunla geçirdiklerini anlattı.

Kamış, eşi fabrikada yoğun çalıştığı için oğluyla genellikle tek başına ilgilendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Oğlumla sürekli faaliyetlerde bulunuyoruz. Onunla çay bahçesine çıkıyoruz, müzik kurslarına, mahalle günlerine, her yere katılıyoruz. Elimden geldiği kadar onu her yere götürüyorum. Oğlumun elini hiç bir zaman bırakmıyorum, onunla her yere gidebiliyoruz. Otizmle yaşamayı öğrenince her şey daha kolay."

Orçun Kamış ise annesiyle katıldıkları etkinliklerde çok mutlu olduğunu belirtti.