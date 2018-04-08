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"Otizmle yaşamayı öğrenince her şey daha kolay"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

Oğlu Orçun'a 3 yaşındayken otizm teşhisi konulan Nesrin Kamış, 11 yıldır oğlunun elini bir an olsun bırakmıyor - Kamış: "Oğlumla sürekli faaliyetlerde bulunuyoruz. Onunla çay bahçesine çıkıyoruz, müzik kurslarına, mahalle günlerine, her yere katılıyoruz. Elimden geldiği kadar onu her yere götürüyorum" - "Oğlumun elini hiç bir zaman bırakmıyorum, onunla her yere gidebiliyoruz. Otizmle yaşamayı öğrenince her şey daha kolay"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan Nesrin Kamış (36), 3 yaşındayken otizm teşhisi konulan oğlu Orçun'un elini 11 yıldır bir an olsun bırakmıyor.

Nesrin ve Sertan Kamış çifti, evliliklerinin ikinci yılında evlat sahibi oldu. Orçun 3 yaşına geldiğinde "duyma kaybı" şikayeti üzerine hastaneye giden Kamış çifti, çocuklarının otizmli olduğunu öğrendi.

Baba Sertan Kamış, bir fabrikada işçi olarak çalışırken anne Nesrin Kamış, tüm zamanını oğlu Orçun'a ayırıyor.

Hafta içi oğlu Orçun'u Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Gökkuşağı Özel Eğitim Uygulama Merkezine götüren anne Kamış, gün boyu çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için okul koridorlarında bekliyor.

Anne Kamış, boş zamanlarında ise sosyalleşmesi amacıyla engellilere yönelik açılan kurslara götürdüğü oğlunun yanından ayrılmıyor.

Nesrin Kamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orçun'un otizmli olduğunu öğrenince önce çok üzüldüğünü, adeta başından aşağı kaynar suların döküldüğünü söyledi.

Önce bocaladığını, ne yapacağını bilemediğini dile getiren Kamış, zaman geçtikçe bu rahatsızlığı tanımaya ve ona göre mücadele etmeye karar verdiğini vurguladı.

Kamış, mücadele için en önemli silahın moral olduğu kanaatine varınca her şeye sıfırdan başladığını ve hayatını oğlu Orçun'a göre programladığını belirtti.

- "Eğitim çok önemli"

Otizmin aşılamayacak bir engel olmadığını belirten Kamış, "Otizmle yaşamayı öğrenince her şey daha kolay" değerlendirmesinde bulundu.

Eşi ve oğlu ile mutlu bir yaşam sürdüklerini aktaran Kamış, "Orçun 3 yaşından bu yana devlet hastanelerinde tedavi oluyor. Bu süreçte eğitimi de devlet okullarında sürüyor. Otizmli çocuklarda eğitim gerçekten çok önemli.'' diye konuştu.

Oğlunu hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Kamış, zamanının büyük bir bölümünü onunla geçirdiklerini anlattı.

Kamış, eşi fabrikada yoğun çalıştığı için oğluyla genellikle tek başına ilgilendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Oğlumla sürekli faaliyetlerde bulunuyoruz. Onunla çay bahçesine çıkıyoruz, müzik kurslarına, mahalle günlerine, her yere katılıyoruz. Elimden geldiği kadar onu her yere götürüyorum. Oğlumun elini hiç bir zaman bırakmıyorum, onunla her yere gidebiliyoruz. Otizmle yaşamayı öğrenince her şey daha kolay."

Orçun Kamış ise annesiyle katıldıkları etkinliklerde çok mutlu olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Kamış Orçun otizm

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