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Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:30 | Son Güncelleme

Nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilen ‘Otizm Farkındalık Günü’ kapsamında Menteşe Kent konseyi Engelliler Meclisi farklı bir çalışmaya imza atarak Otizmli bireylerini makul hayallerini gerçekleştirdi.Menteşe Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Elif Şenol, Menteşe Belediyesi ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde otizmli bireylere ulaşılarak makul gerçekleşebilecek hayalleri soruldu.

Nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilen ‘Otizm Farkındalık Günü’ kapsamında Menteşe Kent konseyi Engelliler Meclisi farklı bir çalışmaya imza atarak Otizmli bireylerini makul hayallerini gerçekleştirdi.
Menteşe Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Elif Şenol, Menteşe Belediyesi ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde otizmli bireylere ulaşılarak makul gerçekleşebilecek hayalleri soruldu. 28 otizmli bireyin gerçekleşebilecek hayalleri tek tek not alınmasının ardından bu hayalleri gerçeğe dönüştürüldü. Otizmli bireylerin değişik türde oyuncak, polis aracına ve motosikletine binmek, oyun sahalarında oynamak gibi hayalleri bulunurken, bu hayaller Konakaltı Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte yerine getirildi.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün de katıldığı etkinlikte Otizmli bireylerin talepleri doğrultusunda temin edilen hediyeler Belediye Başkanı Gümüş tarafından kendilerine iletildi. Otizmli bireylerin talepleri arasında polis aracı ve motosiklete binme istekleri de görevlilerce yerine getirildi.
Menteşe Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Elif Şenol, Otizm farkındalığını anlatmaya çalıştıkları bu etkinlikte tek düzelikten çıkıp farklı bir şeyler yapmak istediklerini söyledi. Şenol, “Menteşe Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Menteşe Belediye Başkanlığı ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak çalışması sonucunda 28 otizmli bireye ulaştık. Gerçekleştirebilecegimiz makul hayallerini sorduk ve bugünde onları sağlamaya çalıştık. Bu hayallerden bazıları çeşitli oyuncaklar, polis araçlarına binmek, oyun alanından yararlanmak gibi bunların gerçekleştirilmesinde başta Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş’e, İlçe Emniyet Müdürümüz Tümer Yılmaz’a ve emeği geçen Belediye personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti

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Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti

Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti
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Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti

Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti
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Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti

Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti
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Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti

Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti
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Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti

Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti
6 / 7

Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti

Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti
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Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti

Otizmli bireylerin hayalleri gerçekleşti
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