HABER

"Otizmli bireylerin ve ailelerin yanındayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "Otizm konusunda farkındalık oluşturmamızda bize destek oldukları için Fenerbahçe ve Kayserisporlu sporcularımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Ülkemizde bu konuda farkındalık çalışmalarıyla aileleri bilinçlendiriyoruz" - "Hükümetimizin son 15 yıldır engellilere verdiği büyük desteklerle ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz"

KAYSERİ (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesinde iki takım futbolcuları ile otizmli çocuklara mavi atkı taktı.

Bakan Kaya, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaöncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" sloganıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Erken teşhis ve gerekli tedavilerle otizmde iyi neticeler alındığını aktaran Bakan Kaya, "Otizmli bireylerin ve ailelerin yanındayız. Şimdi de Kayserispor-Fenerbahçe maçındayız. Farkındalık oluşturmak için buradayız. Otizm konusunda farkındalık oluşturmamızda bize destek oldukları için Fenerbahçe ve Kayserisporlu sporcularımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Ülkemizde bu konuda farkındalık çalışmalarıyla aileleri bilinçlendiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Kaya, her zaman engelli bireyler ve ailelerinin yanında olduklarını dile getirerek, "Sizin de çocuğunuzun otizmli bir arkadaşı olabilir sınıfında. Onu fark edip kabul edin. Ona ve ailesine destek olun. Bu hastalıkla birlikte tüm engelli bireylerimizin ve ailelerin yanındayız. Hükümetimizin son 15 yıldır engellilere verdiği büyük desteklerle ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada tüm engelli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!
Gökova Körfezi imara mı açılıyor?Gökova Körfezi imara mı açılıyor?
Eski HSYK üyesi cezaevinde öldüEski HSYK üyesi cezaevinde öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 Nisan Otizm Farkındalık Günü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

İstanbul maviye büründü! Gören hayran kaldı

İstanbul maviye büründü! Gören hayran kaldı

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.