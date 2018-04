Otizmli çocuklar için İskenderun Down Kafe ‘mavi’ye büründü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otizmli çocuklar ve down sendromlu çocuklar için Down Kafe’de etkinlik düzenlendi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’in eşi, Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil ile otizmli çocukların eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin birlikte düzenledikleri etkinlikte keyifli zaman geçiren çocuklar, dans edip müzik eşliğinde oynadı. Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil, otizmlilerin sadece 2 Nisan’da değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirterek, “Otizmli çocuklar bu dünyada var ve lütfen fark edin. Bizler derneğimizle hemen her hafta farklı programlar ile hem çocuklarımızla ve hem de aileleriyle etkinliklerde bir araya geliyoruz. Onlar hepsi benim yavrularım. Çocukların mutluluklarını görüyorsunuz. Eğleniyoruz ve hep birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Bu çocuklarımızın toplumla bütünleşmeleri, daha iyi bir yaşam sağlamak için gayret gösteriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Belediye başkanımız da sağ olsun bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Otizm Farkındalık Günü kutlu olsun” diyerek özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurucusu Necla Demir’e ve eğitimcilerine teşekkür etti.

Özel Eğitim Merkezi Müdürü Uğur Gökkaya ise, “Otizm, her 68 çocukta bir görünen davranışsal farklılıklardır. Otizmli çocuklarda bilişsel ve davranışlar diğer çocuklara göre biraz daha farklılıklar göstermektedir. Birleşmiş Millet tarafından Nisan ayı artık otizm ayı ilan edildi. 2 Nisan’da da Otizm Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Buradaki amacımız çevremizdeki insanlara otizmin farkındalığını anlatmak, bu çocuklara daha iyi bir yaşam şansı sunabilmek için otizmin ne olduğunu insanların da bilmesini öğretmek. Otizmin aslında bir eksiklik değil, farkındalık olduğunu herkese duyurmaktır. Bu özel çocuklara yaptığı fedekarlıklardan dolayı dernek başkanımız Feray Dingil’e ve kurucumuz Necla Demir’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugüne kayıtsız kalmayan öğrencilerimize, velilerimize de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Otizmli çocuklar ve down sendromlu çocukların kaynaştığı etkinlikte aileler evlerinde hazırladıkları yiyecekleri tüm misafirlere ikram ettiler. Etkinlikte çocuklar canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.