HABER

Otizmli çocuklar için İskenderun Down Kafe ‘mavi’ye büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otizmli çocuklar ve down sendromlu çocuklar için Down Kafe’de etkinlik düzenlendi.İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’in eşi, Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil ile otizmli çocukların eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin birlikte düzenledikleri etkinlikte keyifli zaman geçiren çocuklar, dans edip müzik eşliğinde oynadı.

Otizmli çocuklar için İskenderun Down Kafe ‘mavi’ye büründü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otizmli çocuklar ve down sendromlu çocuklar için Down Kafe’de etkinlik düzenlendi.
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’in eşi, Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil ile otizmli çocukların eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin birlikte düzenledikleri etkinlikte keyifli zaman geçiren çocuklar, dans edip müzik eşliğinde oynadı. Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil, otizmlilerin sadece 2 Nisan’da değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirterek, “Otizmli çocuklar bu dünyada var ve lütfen fark edin. Bizler derneğimizle hemen her hafta farklı programlar ile hem çocuklarımızla ve hem de aileleriyle etkinliklerde bir araya geliyoruz. Onlar hepsi benim yavrularım. Çocukların mutluluklarını görüyorsunuz. Eğleniyoruz ve hep birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Bu çocuklarımızın toplumla bütünleşmeleri, daha iyi bir yaşam sağlamak için gayret gösteriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Belediye başkanımız da sağ olsun bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Otizm Farkındalık Günü kutlu olsun” diyerek özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurucusu Necla Demir’e ve eğitimcilerine teşekkür etti.
Özel Eğitim Merkezi Müdürü Uğur Gökkaya ise, “Otizm, her 68 çocukta bir görünen davranışsal farklılıklardır. Otizmli çocuklarda bilişsel ve davranışlar diğer çocuklara göre biraz daha farklılıklar göstermektedir. Birleşmiş Millet tarafından Nisan ayı artık otizm ayı ilan edildi. 2 Nisan’da da Otizm Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Buradaki amacımız çevremizdeki insanlara otizmin farkındalığını anlatmak, bu çocuklara daha iyi bir yaşam şansı sunabilmek için otizmin ne olduğunu insanların da bilmesini öğretmek. Otizmin aslında bir eksiklik değil, farkındalık olduğunu herkese duyurmaktır. Bu özel çocuklara yaptığı fedekarlıklardan dolayı dernek başkanımız Feray Dingil’e ve kurucumuz Necla Demir’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugüne kayıtsız kalmayan öğrencilerimize, velilerimize de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Otizmli çocuklar ve down sendromlu çocukların kaynaştığı etkinlikte aileler evlerinde hazırladıkları yiyecekleri tüm misafirlere ikram ettiler. Etkinlikte çocuklar canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Otizmli çocuklar için İskenderun Down Kafe ‘mavi’ye büründü

TOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladıTOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladı
Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
Öğrencisi eski sevgilisi çıktı!Öğrencisi eski sevgilisi çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolcuyla ilgili yeni gelişme!

Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolcuyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.