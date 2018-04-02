Otizmli çocuklar kurabiye pişirdi

"İşletme olarak farklı bir şey yapalım düşüncesiyle bu uygulamayı seçtik. Bugün öğrencilerimizle birlikte hamur açtık. Yemek pişirip elleri ile yaptıkları kurabiyeleri yiyeceğiz. Onların heyecanı ve mutluluğu gerçekten inanılmaz bir duygu. Mağazamıza geldikleri ve burayı şenlendirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Daha sonra Selçuk'un ve mağaza çalışanlarının yardımıyla kurabiye hamur açan çocuklar, istedikleri şekilleri verdikleri hamurları fırında pişirdi. Hilal, yıldız ve insan şeklinde kurabiye tasarlayan otizmli çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Selçuk, iş yerine gelen otizmli çocuklarla bir süre sohbet etti.

Akçakoca ilçesinde elektronik alet satışı yapan bir mağazanın sahibi olan Bahadır Selçuk, günün önemi ve farkındalığın hissettirilmesi adına ilçede yaşayan otizmli 10 öğrenciyi işletmesine davet etti.

- "Yapabileceklerim sınırlı ama ufkum geniş"

Rahatsızlığını "engel değil, bazı şeyleri farklı algılamak" olarak nitelendiren otizmli Furkan Asan, otizm ile ilgili en büyük engelin ön yargılar olduğunu vurguladı.

İnsanların ön yargılarını aşmaları durumunda kendilerini daha iyi anlayacağına işaret ederek, "Otizm bir hastalık değil, bir farklılıktır. Ben bazı şeyleri sizlerden farklı anlayabilirim. Şekilleri farklı görebilir, bazı sesleri değişik duyabilirim. Biz dünyaya sizin gözünüzden bakamıyoruz. Duygularım karışık. Sevinci, üzüntüyü bir arada yaşayabilirim. Yapabileceklerim sınırlı ama ufkum geniş. Sevgiyle ve eğitimle her şeyi aşabilirim. Bizi engelli hissettirmeyecek bir yaşam dileği ile herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra otizmli çocuklar, fırından çıkardıkları kurabiyeleri mağaza çalışanları ve esnafa ikram etti.