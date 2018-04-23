Otizmli çocuklar sporla hayata bağlandı

Çorum’da otizmli çocuklar eğitsel oyun ve sporla hayata tutundu.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öncülüğünde yürütülen ve Çorum Belediyesi ile Otizm Gönüllüleri Derneği’nin destek verdiği “Eğitsel Oyunla Hareket Eğitiminin Otizmli Çocukların Ruhsal ve Fiziksel Gelişimine Etkisinin Araştırılması” projesi kapsamında 16 otizmli çocuğa spor becerileri kazandırılması, sosyal ve duygusal yönlerinin gelişimi ile bu çocukların ailelerinin de toplumsallaşmasında yardımcı olacak çeşitli eğitimler verildi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Yamaner ve proje koordinatörleri Özge Er ile Gamze Deryahanoğlu gözetiminde karma eğitim alma imkanı bulan otistik çocuklar, antrenörleri ve aileleriyle birlikte aynı ortamda spor yaparak hem sosyal yaşantılarını, hem de çevredekilerin yaptığı davranışları görerek de öğrenme ve iletişim becerilerini geliştirdi.

Türkiye’de ilk kez Hitit Üniversitesi tarafından otizmli çocuklara hareket eğitimi verildiğini dile getiren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Yamaner, otizmli çocukların sosyal ve duygusal yönlerinin gelişimi adına böyle bir yola çıktıklarını söyledi.

Proje kapsamında 16 çocuk ve ailesine hareket eğitimi verildiğini dile getiren Prof. Dr. Yamaner, “Çocuklar İlk geldiklerinde çocuklar yürüyemiyordu. Sürekli duruyorlardı. Hiçbir komuta cevap vermiyorlardı. Sürekli agresif tavırlar sergiliyordu. Bu yüzden aileler bize telkinler ve uyarılarda bulunuyordu. İşimizin zor olduğunu bilerek bu projeyi hayata geçirmek için çalışmalar başladık. Zahmetli ve uzun soluklu bir işti. Proje tamamlandığında laboratuar ve saha testlerine tabi tuttuğumuz çocuklarımızdan verdiğimiz eğitimlerin sonuçlarını aldık. Sonuçta istatistiki bütün her şeyi ortaya koyarak istediğimiz sonuca ulaştık. Hareket eğitimi otizmli çocuklar üzerinde çok önemli etki oluşturuyor.

Göğsümüzü gere gere bilim adamı olarak şunu söyleyebiliyoruz, yapmış olduğumuz çalışma sonunda hareket eğitimi ve egzersiz eğitiminin otizmli çocukların ruhsal ve fiziksel yapılarında önemli bir gelişmeyi kaydediyor. Yüzde 70 gelişme kaydettik. Büyük özveriyle çalışan hocalarımıza öğrencilerimize ailelerinde burada gördük ki onlarda ruhsal rahatlama tespit ettik. Otizm egzersiz ve hareket eğitimiyle yok olmaz ama yüzde 70 iyileştirme sağlar. Türkiye’de ilk yapılan bir proje. Sonucu alınan bir proje. Gazi üniversitemizde de devam eden bir proje var. Otizmi yenemeyiz ama hareket eğitimi ve egzersizle iyileştirme sağlarız” dedi.

Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ise, otizmin ilaçla tedavisinin olmasına dikkat çekerek, eğitim ve sporun otizmde tedavi niteliği taşıdığını söyledi.

Bu eğitimlerin içerisinde spor biraz daha ağır bastığını dile getiren Çelen, “Otizmde odaklanma, hiperaktivite de azalma bunlar otizmin en büyük sorunlarından. Hiperaktivitenin devamında dikkat eksikliği geliyor. Bunları en güzel spor ve hareket eğitimiyle aşıyoruz. Çocuklarımız için spor gerekliydi. Neler yapabiliriz diye düşünürken Hitit Üniversitesi’nin kapısını çaldık. Otizmli çocuklarımız birebir hitabetten anladıkları için bunu spor ve eğitimi üniversitede bulabilirdim. Ve öylede oldu” dedi.

Otizmli çocukların arafta, arada kalmış bir engelli gurubu olduğunu dile getiren Çelen, “Ne engelli statüsüne giriyorlar ne de normal bireylerle spor yapabiliyorlar. Okullarda sadece akademik eğitimi veriliyor. Çocukların enerjilerini atacak bir çalışma yok. Çocuklarımız ilk başladığında sırada durmayı öğrendi. Sırada yürümeyi öğrendi. Otizmde beklemek çok önemli. Burada heperattifliklerinde azalma oldu. Tedavi niteliğinde bir proje gerçekleştirildi. Çok mutlu olduk. Kendimizi özel hissettik. İlk defa otizmli çocuklar için yapılan bir çalışmaydı. Ailelerle deneyimlerimizi paylaştık. Bu proje amacının üzerinde hedefe oluştu. Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ve Dekanımız Faruk Yamaner’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.