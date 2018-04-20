Otizmli çocuklardan çevrecilik örneği

Eskişehir’de otizmli çocukların hazırladığı çevreci bez torbalar, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarında (IFAT 2018)e kullanılacak.

Otistik Çocuklar Farkındalık Derneği (OFDER)’in girişimiyle hayata geçirilen çalışmada otizmli çocuklar poşet yerine bez torbalar hazırlayarak çevre duyarlılığına dikkat çekti. Çalışmaya katkı veren bir geri dönüşüm firması aracılığıyla fuarlara taşınan torbalar, fuar ziyaretçilerinin kullanımına sunulacak.

Yaklaşık 5 yıldır Eskişehir’de otizmli çocuklar için çalışmalarını sürdüren OFDER Başkanı Telat Türeli, değişik zamanlarda farklı etkinlikler yaparak hem farkındalığı artırmaya çalışıyoruz hem de çocuklarımıza faydalı olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Etkinliklerini herkes için daha iyi bir gelecek için gerçekleştirdiklerini belirten Türeli, “Bugünkü etkinliğimizde çevreyi koruma ve poşet yerine doğaya zararsız bez torba kullanma amacıyla bir boyama çalışması yapıyoruz. İnsanlığa faydalı olsun diye düşünüyoruz. Bu sağlandığı zaman kimse zarar görmesin, kimse çocuklarımız gibi olmasın. Bunun sonucunda daha sağlıklı, mutlu, ferah bir ortamda insanlar yaşayabilsin diye düşünüyoruz. Çocuklarımız buna örnek oluyor, başkaları da örnek olur diye ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocukların boyadığı bez torbalar Münih’te düzenlenecek olan fuarda dağıtılacak”

Bu tür faaliyetleri daha önce de gerçekleştirdiklerini vurgulayan Türeli, “Etkinlik sırasında Eskişehir’de güzel işler yapan bir geri dönüşüm firmasıyla tanıştık ve beraber yola çıktık. Burada çocukların yapmış olduğu torbaların fuarlarda dağıtılarak, insanların bilgilenmesini, daha fazla kişiye, yere ulaşmasını hedefliyoruz. Bu şekilde bunlar dağıtılarak daha geniş kitlelere ulaşıyor. Çocukların boyadığı bez torbalar Münih’te düzenlenecek olan fuarda dağıtılacak” diye ifade etti.

Bez torbaların fuarlara taşınmasında ve diğer birçok sorumluluk projesinde görev alan geri dönüşüm firmasının sahibi Ömer Benli, yapılan çalışmanın iki yönlü faydası olduğuna dikkat çekti.

“Bildiğiniz gibi birçok katılımcı kataloglarını sergilerken torbalara ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda da poşet kullanımının azaltılması adına bu çevreci torbaları dağıtma fikri ortaya çıktı” diyen Benli, yaklaşık 5 yıl önce yakınlarında bir otizmli çocuk olduğunu öğrendiklerini ve dernek başkanıyla tanıştıklarını söyledi.

Ardından farkındalıkla ilgili çalışmalar yapmaya karar verdiklerini aktaran Benli, “Artık çocuklarımızın yaptığı bu bez torbaları dağıtalım ki tekrar kullanımı mümkün olsun. Bir de üstlerine otizmli çocuklarımızın yapmış olduğu figürleri yansıtarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık ve başarılı olduk” şeklinde belirtti.

Çalışmadaki amaçlarından ilkinin otizmli çocukların sorunlarına ilişkin farkındalığı artırma, ikincisinin de bez torbaların kullanımını artırma mesajını taşımak olduğunun altını çizen Benli, Münih’te düzenlenecek fuarla ilgili olarak şu bilgileri verdi;

“Münih’teki fuar 2 yılda bir kez düzenleniyor. Dünyanın en büyük geri dönüşüm fuarı. Biz de şirket olarak açtığımız stantla Türkiye’yi orada temsil ediyoruz. Önümüzdeki Münih fuarında da dağıtmayı hedefledik, çocuklarımız şu an çantaları hazırlıyorlar. 5 yıldır Türkiye’deki ve yurtdışındaki tüm fuarlarda bu çantaları dağıtıyoruz ve farkındalık oluşturmaya çabalıyoruz”