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Otizmli Ege'nin YKS'de dikkat çeken başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:06 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde eğitim gören otizmli öğrenci Ege Akdeniz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) başarısıyla dikkat çekti.

Otizmli Ege'nin YKS'de dikkat çeken başarısı

TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde eğitim gören otizmli öğrenci Ege Akdeniz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) başarısıyla dikkat çekti. Akdeniz, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye 256'ncısı, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda ise Türkiye 1948'incisi oldu.
Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi'nde eğitim gören Ege Akdeniz, YKS'de dikkat çeken başarıya imza attı. Otizmli Akdeniz, YKS'de milyonlarca kişiyi geride bıraktı. Akdeniz, 2 milyon 381 bin 412 kişinin girdiği TYT'de 535 puanla 256'ncı olurken, 2 milyon 19 bin 564 adayın başvurduğu AYT sayısal alanda ise Türkiye 1948'incisi oldu.
'OTİZM EĞİTİME ENGEL DEĞİL'
Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, YKS'de başarı gösteren Ege Akdeniz ve ailesini kabul etti. Ege Akdeniz ile özel olarak ilgilenen Kaymakam Tanrıseven, "Özel öğrencimizin bu başarısı bizi son derece memnun etti. Öğrencimiz Ege, otizmin eğitime engel olmadığını, aksine eğitimle otistik öğrencilerin başarılı olabildiğini bir kez daha gösterdi" dedi.
EK SÜREYİ DE KULLANMADI
Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Müdürü Öztürk Kurtça ise Ege Akdeniz'in özel öğrencilere tanınan ek 30 dakikalık süreyi kullanmadığını ve normal sınav süresinden de 15 dakika erken çıktığını belirterek, "Sınavdan 45 dakika erken çıkmasına rağmen öğrencimizin bu başarısı muhteşem" diye konuştu.
BABANIN SEVİNCİ
Ege Akdeniz'in polis memuru babası Mehmet Akdeniz, oğlunun başarısının aileyi sevince boğduğunu söyledi. Mehmet Akdeniz, otizmle mücadelenin en önemli ayağının eğitim olduğunu ifade ederek, "Mücadelede ilk 7 yaş çok önemli. Biz Ege'nin ailesi olarak bilinçli davranarak 1 yaşından itibaren özel eğitime başladık. Eşimle birlikte tüm hayatımızı, hatta mesailerimizi bile çocuğumuzun eğitimine göre planladık. Kaymakamlarımız, müdürlerimiz izin konusunda hep anlayışlı davrandı. Uzun yıllar süren bu zorlu süreçte, maalesef birçok aile pes ediyor ama biz pes etmedik. Öğretmenlerinin ve sınıf arkadaşlarının desteklerini çok önemliydi. Çok şükür, Ege başarılı oldu. Bu aşamada Ege'nin durumuna uygun verimli ve başarılı olabileceği mesleğin ve üniversitenin seçimini yapıyoruz. Ailelere tavsiyem, özellikle bu durumda olan çocuklarından asla ümidi kesmesinler. Emek vermeden sonuç alınamıyor" dedi.
HEDEFİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Kendi çalışmalarıyla da İngilizcesini ilerleten Ege Akdeniz, başarıyı getiren sürecin çok zorlu olduğunu belirterek, "Tüm okul hayatım boyunca çalıştım. Mutluyum ve gururluyum. Otizmli arkadaşlarıma tavsiyem, tembellik etmesinler. Düzenli, sistemli çalışmayı alışkanlık haline getirsinler. Hedefim bilgisayar mühendisi olmak. Bugün tercihlerimizi de bu yönde yaptık. Başarılı olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Otizmli Ege'nin YKS'de dikkat çeken başarısıOtizmli Ege'nin YKS'de dikkat çeken başarısıOtizmli Ege'nin YKS'de dikkat çeken başarısıOtizmli Ege'nin YKS'de dikkat çeken başarısı

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