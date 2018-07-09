Sınavda başarısız sayıldığı için bölüme alınmayan, ancak İzmir 6. İdare Mahkemesinin aldığı yürütmeyi durdurma kararı ile okula kayıt yaptırabilen Raci Demir'in, müziksel işitme, piyano, koro, eğitim psikolojisi, bireysel çalgı gibi derslerindeki notları ortalamanın üstüne çıktı.

California Üniversitesinin "Perfect Pitch" adı verilen sınavından tam puana yakın notlar alan, notalarına bakmadan sayısız parçayı piyano ve birçok farklı müzik aletiyle çalabilen Raci Demir, DEÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümündeki ilk dönemini başarıyla tamamladı.

Referanslara ihtiyaç duymadan sesleri notaya dökebilen, Mozart, Beethoven, Chopin gibi sanatçılarda bulunan "mutlak kulak" yeteneğine sahip otizmli Raci Demir, hem üniversitedeki hem de sosyal yaşamdaki başarılarına yenilerini ekledi.

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - "Otizmli müzik dehası" Raci Demir, hukuki mücadeleyle kaydını yaptırdığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki ilk dönemini tamamladı ve kendine yeni bir hayat kurdu.

Derslerinin yanı sıra sosyal yaşamda da başarıyı hedefleyen otizmli genç, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı olan babası Prof. Dr. Cengiz Demir'in desteğiyle yeni bir yaşam kurdu ve Karşıyaka ilçesinde yalnız yaşayacağı evine taşındı.

Otizmli bireylerin "başarılı olamayacağı" ve "yalnız kalamayacağı" yönündeki önyargıları yıkan Raci Demir, şimdi kendi evinde kalıyor, müzik yapıyor.

Baba Cengiz Demir de eve kurduğu kamera sistemi ile otizmli müzik dahisi oğlunu cep telefonundan saat saat takip ediyor, onu kendi ayakları üzerinde durmaya teşvik ediyor.

- Belgeselde izleyip karar vermiş

Baba Cengiz Demir, otizmli aileler için "Biz öldükten sonra çocuğumuza ne olacak?" sorusunun en büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Küçük yaşlarından itibaren Raci'yi yetenekleri doğrultusunda geliştirmeye ve bağımsız yaşamaya alıştırmayı hedeflediklerini söyleyen Demir, sayısız engelle karşılaştıklarını, ancak hepsini birer birer aşmayı başardıklarını ifade etti.