Otizmli öğrenci, üniversite sınavında derece yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde, otizmli fen lisesi öğrencisi Ege Akdeniz, üniversite sınavında derece yapmayı başardı.

Tire Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi öğrencisi Ege Akdeniz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye 256'ncısı, sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) de sayısal puan türünde Türkiye bin 948'incisi oldu.

Kaymakam Hasan Tanrıseven, başarılı öğrenci Akdeniz ve ailesini makamında kabul ederek, tebriklerini iletti.

Akdeniz'in bu başarısının kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Tanrıseven, şunları kaydetti:

"Öğrencimiz Ege, otizmin eğitime engel olmadığını, aksine otistik öğrencilerin başarılı olabildiğini bir kez daha gösterdi. Otizmin olumsuz etkilerinden sıyrılmak eğitimle mümkün. Gencimiz, YKS sınavında elde ettiği başarı ile bunu bütün Türkiye'ye gösterdi. Aile, eğitim camiası, arkadaşlar ve terapi veren uzmanların desteğiyle otizmli gençlerimiz yeteneklerini açığa çıkarabiliyor. Ege, Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi'ni kazanarak büyük bir başarı göstermişti, şimdi de YKS'de Türkiye çapında bir derece yaparak daha büyük bir başarıya imza attı."