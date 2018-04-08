Otizmli öğrencinin büyük başarısı

Saniye Hüseyin Balya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan otizmli bir öğrenci, başarısı ile büyük dikkat çekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı “Kaynaştırma Öğrencileri" projesi kapsamındaki 11. sınıf öğrencisi Yurtbay Kaan Yılmaz, okul müdür ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla engelleri kaldırdı. 11. Sınıf öğrencisi Yurtbay Kaan Yılmaz, F klavye bilgisayar kullanırken, kütüphanede ise staj yapıyor.

Başlangıçta okul ortamına uyum konusunda ümitsiz gibi görünen bu kaynaştırma öğrencilerinin gördükleri ilgi ve aldıkları eğitimle neler yapabilecekleri ortaya koydu.

Okul müdürü Yücel Mercan, "Bugüne kadar doğuştan ya da daha sonra çocuk ve gençlerde oluşan bazı engeller onların eğitim öğretim hayatından, sosyal yaşamdan uzaklaşmalarına neden oluyordu. Ancak bu proje kapsamındaki "Kaynaştırma Öğrencisi" olarak okulumuzda çok başarılı çalışmalara imza atıldı. İlk alan tercihinden sonra ve 12. sınıf bittikten sonra bu öğrencilerde gözle görülebilir büyük değişimler yaşandığı görmek bizleri çok mutlu etti"dedi

Büro Yönetimi öğretmenlerinden Şükran Arıcan, Hümeyra Kazak, “Bu öğrencilerimizden biri olan ve “Ben anla, beni anlat” projesi kapsamında çalışmalar yaptığımız otizmli Yurtbay Kaan Yılmaz isimli öğrencimiz F klavyenin bütün tuşlarının yerlerini bilmekte ve tuşların üzeri kapalı olmasına rağmen çoğu öğrencimiz tuşların yerini bulamazken bu öğrencimiz klavyede yazı yazabilmektedir. Bu öğrencimiz Burhaniye Hareketli Etnoğrafya Müzesi’ne yapılan “Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkma Etkinliğine “ katılmıştır. 11. sınıfta okuyor. Bu öğrencimiz staja hazırlık amaçlı Edremit Halk Kütüphanesinde haftada iki gün okul çıkışı 16:30’dan sonra ön staj yapmakta olup, kütüphanenin masa üstünde bırakılan kitapları arkasında bulunan renkli şeritleri dikkate alarak dizmekte, açık olan bilgisayarların tümünü kapatmakta ve sandalyeleri düzenlemektedir. Bazıları ilçemiz kurumlarında başarıyla stajlarını yapıp, o kurumlarda istihdam da ediliyorlar. Sabırlı çalışma ile klavyenin tuşlarına bile bakmadan yazı yazmayı öğrenen bu öğrencilerimiz içlerindeki sessiz çığlığı duyduğunuz zaman neler yapabileceklerini hiç birimiz tahmin bile edemezsiniz. Yeter ki dokunmayı bilin bu sese kulak verin. Bu sadece bir iki öğretmenimizin dokunması ile olacak bir durum değil. Tüm toplumun bu yaraya parmak basması ve bu koşuldaki öğrencilerimizi anlayıp; sonra da anladıklarını anlatması gerekiyor”şeklinde konuştu.

Sessiz çığlık olan bu tarz çocuklara kulak verilmesini isteyen Otizmli öğrencilerin aileleri ise, “Bu değişimde etken sınıf arkadaşları, sınıfta derse giren ilgili öğretmenler ve okul idaresinin pay çok büyük.’Beni Anla, Beni Anlat’ı anlamak bu kadar zor olmasa gerek. Sadece biraz anlayış bekliyoruz. Emek verince bu başarılıyor.Öğrencilerimizi topluma kazandırabiliyoruz. Üç maymunu oynamaya gerek yok. Zor ve sorumluluk isteyen bu çalışmaları savsaklamadan gerçekleştiren, çeşitli engellerinden dolayı, ’Kaynaştırma Öğrencileri’ne tüm gençlerimize özenli eğitim ve öğretim hizmet veren Saniye Balya METAL okulu müdürü Yücel Mercan’a ve çocuklarımıza, bir öğretmenden ziyade bir anne gibi ilgi gösteren okul öğretmenlerinden Şükran Arıcan ve Hümeyra Kazak’a ve bu yönde yaptığı teşvik ve yönlendirmelerle ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Edremit Halk Kütüphünesi müdür ve yetkililerine, Burhaniye Hareketli Etnoğrafya Müzesi yetkililerine teşekkür ediyoruz”