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"Otizmlilere engelli muamelesi yapılmasından çok rahatsızım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:14 | Son Güncelleme

Yönetmen Ahmet Sönmez: - "Otizmlilere engelli muamelesi yapılmasından çok rahatsızım. Bizim ezberlediğimiz bir anlamlandırma biçimi var ve hayatı bunun dışında anlamlandırmaya çalışanları bir şekilde ötekileştiriyoruz" - "Başrolde St. Petersburg'da tiyatro bölümünden mezun olan Ömer Akgüllü yer alacak. Görüşmeye gerçekten bir otistik olarak geldi. Şimdi bu rol için dağ evinde yaşıyor. Kendini topluma kapatmış, hayatındaki sosyalleşmesini yüzde 95 azaltmış durumda role girmek için." -"Otizm konulu hiçbir filmde yapılmayan bir şey yapıyoruz. Orada karakterler bir yerden bir yere gidiyor, benimki ise duruyor. Duran bir karakteri anlatmaya çalışacağım. İnşallah başarılı oluruz" - "Hayat akıyor bir şekilde ama o karakter hep aynı yerde kalacak ve hep yalnız olacak. Seyircinin kendine üzülmesini ve vicdan muhasebesi yapmasını arzuluyorum"

İSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - Yönetmen Ahmet Sönmez, otizmlilere engelli muamelesi yapılmasından çok rahatsız olduğunu belirterek, "Sadece dünyayı bizim algıladığımız frekansın dışında algılıyorlar. Bir belgeselde otistik bir çocuğun babası, 'Hayatı kim, neye göre anlamlandırıyor?" demişti ve bu söz çok hoşuma gitmişti. Bizim ezberlediğimiz bir anlamlandırma biçimi var ve hayatı bunun dışında anlamlandırmaya çalışanları bir şekilde ötekileştiriyoruz." dedi.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya'da gala yaparak vizyona giren "Elveda Katya" adlı filmiyle "49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali" ve "2. New York Eurasian Film Festivali"nden ödülle dönen Sönmez, yeni filminin okuma provalarına başladı.

Otistik bir babayla "normal" oğlunun hikayesini anlatan "Sadece Farklı" isimli film, eylül ayında "motor" diyecek.

Daha önce birçok dizi ve filme imza atan yönetmen Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin hazırlıklarını otizmli yetişkinlerle birlikte yaptıklarını söyledi.

Sönmez, otizmle ilgili farkındalığın az olduğuna işaret ederek, "Anlatmak istediğimiz şeyin merkezini bulduk, oyuncularımızın kafasında da yerleşti. Böyle karakterlerle çok karşılaşmış değiliz. 10 kişiye 'Otistik bir adamı tarif eder misiniz?' ya da 'Otizmli birini hiç gördünüz mü?' diye sorsanız kimse görmemiştir. Görmemiştir derken fark etmemiştir, gölge gibiler, maalesef fark etmiyoruz." diye konuştu.

- Çekimler 1 Eylül'de başlayacak

Oyuncu seçimlerinde isabetli kararlar verdiklerini vurgulayan Sönmez, "Oyuncular otizmlilerin davranış ve hayatı algılama biçimlerini, nasıl taklit yaptıklarını, bizim bu normlara uydurmak için onları nasıl zorladığımızı fark ettiler. Başrolde St. Petersburg'da tiyatro bölümünden mezun olan Ömer Akgüllü yer alacak. Hasbelkader gidip görüşelim dedikten sonra deneme çekimine geldiğinde beni çok etkiledi. Çünkü görüşmeye gerçekten bir otistik olarak geldi. Ben de çok şaşırdım ve iletişim kuramadım. Şimdi bu rol için dağ evinde yaşıyor. Kendini topluma kapatmış, hayatındaki sosyalleşmesini yüzde 95 azaltmış durumda role girmek için. Çok çalışıyor ve çok okuyor." açıklamasında bulundu.

Sönmez, çekimlere 1 Eylül'de başlamayı planladıklarına dikkati çekerek, "Oyuncularımız sağ olsunlar gece gündüz çalışıyor. Sürekli okuyorlar, otizmlilerle görüşmek istiyorlar, okuma provalarında kafalarındaki sorularla ilgili çok derin mevzulara giriyoruz. 'Bu adam nelere inanıyordur?', 'Ne yapıyordur?', 'Nasıl yaşamıştır?', 'Geçmişi ve geleceği nedir?' gibi sorularla karakteri çok irdeliyoruz. Kendi doğrumuzu bulmak adına çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Otistik birinin hayatını sinema diliyle anlatmanın zorluğuna değinen Ahmet Sönmez, şöyle devam etti:

"Seyirci böyle bir karakterle karşılaşmadığı için bunu anlamakta da güçlük çekebilir diye düşünüyorum. Bu yüzden kafamda farklı bir reji tasarımı yaptım. Filmin başında çok aşırı simetrik resim anlayışı olacak. Bu mekan simetrisi, bir müddet seyircinin gözüne hoş gelecek, mekanımızı da ona göre tasarlıyoruz ama bir müddet sonra seyirciler bundan rahatsız olacak. Bu rahatsızlık filmden sıkılma değil, o ortamın, atmosferin rahatsızlığı seyirciyi içine alacak. Bu aşırı simetrik karakterin yaşamını bir şekilde seyirciye hissettirmek istiyorum. Daha sonra karakterin hayatındaki bozulmalarla birlikte daha aktüel bir resim anlayışına geçilecek. Ondan sonra daha yumuşak hareketlerin olduğu çekimler ve finale doğru seyirci karakterimize tepeden bakacak. Hayat akıyor bir şekilde ama o karakter hep aynı yerde kalacak ve hep yalnız olacak. Seyircinin kendine üzülmesini ve vicdan muhasebesi yapmasını arzuluyorum."

- Kadroda Altan Erkekli, Vildan Atasever ve Meral Çetinkaya da var

Sönmez, otizmlileri tanımanın önemine vurgu yaparak, "Otizmlilere engelli muamelesi yapılmasından çok rahatsızım. Sadece dünyayı bizim algıladığımız frekansın dışında algılıyorlar. Bir belgeselde otistik bir çocuğun babası, 'Hayatı kim, neye göre anlamlandırıyor?" demişti ve bu söz çok hoşuma gitmişti. Bizim ezberlediğimiz bir anlamlandırma biçimi var ve hayatı bunun dışında anlamlandırmaya çalışanları bir şekilde ötekileştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmin özünde bir aile öyküsü olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Derdim, büyük puntolarla ötekileştirme hikayelerini anlatmak değil. Bir şekilde ailemizin içinde kendimiz gibi olmayana bile tahammül etmeme gibi bir durumumuz var. Biz 'normal'ler, bizim gibi algılamıyorsa ailemizdeki insana bile çok zalim olabiliyoruz. Bununla ilgili bir derdim var. İnşallah amacıma ulaşırım. Otizm konulu hiçbir filmde yapılmayan bir şey yapıyoruz. Orada karakterler bir yerden bir yere gidiyor, benimki ise duruyor. Duran bir karakteri anlatmaya çalışacağım. İnşallah başarılı oluruz."

Gerçek bir hikayeden hareketle üzerinde yaklaşık 8 yıl çalışılan filmde ayrıca Altan Erkekli, Vildan Atasever, Meral Çetinkaya ve çocuk oyuncu Aybars Kartal Özson da rol alacak.

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