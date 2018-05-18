Otizmlilerin film macerası, uluslararası finalde

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'deki 5 otizmlinin terapi için film çekme macerasını anlatan belgesel "Film İcabı", Belarus, ABD ve Fransa'da düzenlenen uluslararası festivallerin "gözdesi" oldu.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yaşar Üniversitesinin iş birliğiyle hayata geçirilen "Film Terapi Projesi" kapsamında Güzelbahçe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinin öğrencisi 5 otizmli, 2 ay boyunca senaryo yazarlığından ekipman kullanımına kadar birçok konuda eğitim aldı ve sonunda "Saklı Kelimeler" adlı bir kısa film çekti.
Otizmlilerin çalışması da "Film İcabı" adı altında proje yürütücüsü ve yönetmen Kerem Kaban ile Tayfun Belet tarafından belgesel haline getirildi.
Senaryo yazan, film çeken ve filmde oynayan 5 otizmli Türk genci Engin Durmaz, Alper Düz, Yunus Emre Çetinkaya, Erbey Konakçı ve Deniz Çelik'in yürekten öyküsünü anlatan "Film İcabı", Belarus'taki Minsk Film Festivali, ABD'deki Industry Boost Competition, Fransa'daki Clermont Ferrand Film Festivali'ne katıldı.
ABD'de ve Fransa'da gösterim hakkı elde ederek Türkiye seçkisinde yer alan "Film İcabı", Belarus'taki Minsk Film Festivali'nde 117 ülkeden 4 bin 330 film arasından ilk 20'ye girdi ve finale kaldı.
Dünyaca ünlü Minsk Film Festivali, eylül ayının ilk haftasında yapılacak.
- Daha önce down sendromlular film çekmişti
Kerem Kaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce down sendromlularla çalıştıklarını ve "Güneşli Günlerde Aşkı Düşünmek" adlı bir film çektiklerini anımsatarak, otizmlilerle de çalışma kararı aldıklarını anlattı.
Yaşar Eğitim Vakfının Güzelbahçe ilçesindeki özel eğitim okulunda geçen yıl film terapi çalışması başlattıklarını belirten Kaban, otizmli çocukların başarılı bir filme imza attığını kaydetti.
Kaban, otizmlilerin çalışmasını belgesel haline getirmeye karar verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Böyle bir başarıyı bekliyorduk. Onlar çok özel insanlar. Beş öğrenci ile çalışmıştık, kendileri yazdılar, oynadılar, çektiler. O filmin kamera arkasını da yaptık. Film İcabı çeşitli festivallere gitti. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Festivale katılan herkes ödül almak ister. Bu başarılar çok güzel ama en güzeli o insanlarla çalışmak. Ben bu başarıyı herkesin işini içtenlikle yapıp mutlu olmasına bağlıyorum. O grup bu görevi layıkıyla yerine getirdi. 'Biz bu filmden para kazanırız' diye düşünmediler. Bence güzel bir ürün çıktı."
Kaban, film terapi projesinin sonuç değil, süreç odaklı bir çalışma olduğunu vurgulayarak, yeni projeyi İzmir Multipl Skleroz Derneği ile başlattıklarını belirtti.
MS hastalarıyla çalışmalarına film izleme süreci ile başlayacaklarını aktaran Kerem Kaban, "Film üzerinden hayatla bağ kurmayı, kendini anlamayı, kendini anlarken bu hastalıkla başa çıkmanın yollarını beraber arayacağız." ifadelerini kullandı.
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