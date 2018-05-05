Oto hırsızlarının şifreleri çözüldü

Ankara ve İstanbul'da çaldıkları araca "ampul", motor ve şasi numaraları değiştirilmiş (change) araca "avize", numaralarını değiştirdikleri araca da "elektrik" diyen ve bu yolla teknik takipten kaçmak isteyen oto hırsızları polislerce yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların yakalanması için bir şebekeyi takibe aldı.

Ankara ve İstanbul bağlantılı çalışan şebekenin, İvedik Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerini, araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri bir merkez haline getirdiği belirlendi.

Zanlıların, İstanbul ve Ankara'dan çaldıkları, araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdiği kriminal incelemeler neticesinde ortaya çıktı.

Söz konusu şebeke üyelerinin, kriminal tespiti engellemek için bu işlemi yaparken de farklı bir metot uyguladıklarını ortaya çıkaran polisler, şüphelilerin araçların şasi numarası bulunan bölgeyi komple değiştirdiklerini tespit etti.

Üç aylık bir takip sonucunda şebekenin çökertilmesi için ekiplerce eş zamanlı olarak "ampul" adı verilen operasyon başlatıldı.