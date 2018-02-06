Oto hırsızlığı çetesinin 13 üyesi tutuklandı

Ali AKSOYER-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da çaldıkları otomobillerin bazılarını parçalayarak yedek parça haline getiren bazılarını ise sahte belgelerle TIR'lara yükleyerek Adıyaman ve Şırnak'a gönderen 15 kişilik çete operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı bazıları parçalara ayrılmış 36 otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin otomobilleri çalarken kapıları açmakta kullandıkları tansiyon aletine benzeyen şişme torba ve demir bir aparattan oluşan düzenek, deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.

3 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 6 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir oto hırsızlık çetesi ortaya çıkarıldı. Polis önceki gün İstanbul, Adıyaman ve Şırnak illerinnde eşzamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda organize bir şekilde oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 15 kişiyi gözaltına alındı. Operasyon sırasında Eyüp'te bir eve baskın yapan şüphelilerden M.I.(45) ikinci kattaki evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışırken düşerek ayağını kırdı. Şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı.