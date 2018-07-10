Oto tamirhanesinde çırağın ağır yaralanmasına tutuklama

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tamirhanede çırak olarak çalışan 13 yaşındaki çocuğun üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak ağır yaralanmasıyla ilgili iş yeri sahibi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Sanayi Sitesindeki bir oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan K.S. (13), üzerine dökülen benzinin bir anda alev alması sonucu ağır yaralandı.

İş yerindeki ikinci günü olduğu belirtilen K.S. ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası gözaltına alınan iş yeri sahibi Orhan T. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

