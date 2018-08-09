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Oto yıkama merkezinde kadın dayanışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 09:51 | Son Güncelleme

Mersin'de, Anka Üreten Kadın Derneği tarafından kadınların istihdamının artırılması ve ekonomik özgürlüklerinin sağlanması amacıyla oto yıkama merkezi açıldı - Sadece kadınların çalıştığı iş yerinden elde edilen gelirin bir bölümü de benzer projelerde kullanılıyor - Dernek başkanı Devrim Özcan: - "Burada çalışanların çoğu bir şekilde sosyal ve ekonomik anlamda kendini ifade edememiş ve zorluk yaşamış kadınlar. Onlara destek olmaya çalışıyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin'de, Anka Üreten Kadın Derneği tarafından kadınların istihdamının artırılması ve ekonomik özgürlüklerinin sağlanması amacıyla sadece kadınların çalıştığı oto yıkama merkezi açıldı.

Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde hizmete açılan ve 2'si yönetici 7 kadının çalıştığı oto yıkama merkezinden elde edilen gelirin bir bölümü, dernek tarafından yine kadınlara destek amaçlı hayata geçirilen projelerde kullanılıyor.

Anka Üreten Kadın Derneği Başkanı ve merkez yöneticisi Devrim Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak kadınlara biçilen bir takım mesleklerin dışına çıkmak istediklerini söyledi.

Öncelikle kadınlara yönelik kaynakçılık, klima ve su tesisatçılığı gibi bazı iş kollarında eğitim verdiklerini, son olarak da sadece erkeklerin yapabileceğine inanılan oto yıkama işine başladıklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

''Burası aslında işleyen bir yerdi. Biz burayı satın alıp daha farklı bir şey yaptık. Her aşamasında bir kadının emeği var. Burayı bir kadın işletiyor. Burada kadınlar çalışıyor ve kadınlar kazanıyor. İş yerinin ismi Mor Süpürge Oto Yıkama. Mor kadını, süpürge de aykırı kadınları sembolize ediyor. Biz mesleki eğitimden çok kadınların çalışmaya başlaması ve para kazanması yönünde çalışıyoruz. Baktığınızda bir sürü eğitim veren kurum var. Ancak insanlar sertifikalarını alıp eve gittiklerinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biz sadece balık tutmayı değil o balığı satmayı da öğretiyoruz dernek olarak. Bu nedenle biz burada kadınları istihdam ettik. Burada çalışanların çoğu bir şekilde sosyal ve ekonomik anlamda kendini ifade edememiş ve zorluk yaşamış kadınlar. Onlara destek olmaya çalışıyoruz.''

Özcan, müşterilerden de olumlu tepkiler aldıklarını dile getirerek, özellikle kadın müşterilerin uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

- "Ön yargıyla yaklaşılacak bir iş değil"

Oto yıkama merkezi çalışanlarından Burçin Çayırlı ise bu işe başladığında çevresinden bazı olumsuz tepkiler aldığını ancak yaptığı işi çok sevdiği için vazgeçmediğini söyledi.

"Bu iş erkek işi" şeklinde tepkiler aldığını dile getiren Çayırlı, "Buna rağmen ben işimde başarılı oldum. Şu anda arabayı tek başıma yıkayabiliyorum. Pasta, cila veya boya koruma gibi tüm işlemleri yapabiliyorum. Hevesliydim ve öğrenmek istiyordum. Bu işi sadece erkeklerin değil, kadınların da yapabileceğinin farkındaydım. Abartılacak ya da ön yargıyla yaklaşılacak bir iş değil.'' diye konuştu.

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Mersin Oto Yıkama

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