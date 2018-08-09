Oto yıkama merkezinde kadın dayanışması

MERSİN (AA) - Mersin'de, Anka Üreten Kadın Derneği tarafından kadınların istihdamının artırılması ve ekonomik özgürlüklerinin sağlanması amacıyla sadece kadınların çalıştığı oto yıkama merkezi açıldı.

Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde hizmete açılan ve 2'si yönetici 7 kadının çalıştığı oto yıkama merkezinden elde edilen gelirin bir bölümü, dernek tarafından yine kadınlara destek amaçlı hayata geçirilen projelerde kullanılıyor.

Anka Üreten Kadın Derneği Başkanı ve merkez yöneticisi Devrim Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak kadınlara biçilen bir takım mesleklerin dışına çıkmak istediklerini söyledi.

Öncelikle kadınlara yönelik kaynakçılık, klima ve su tesisatçılığı gibi bazı iş kollarında eğitim verdiklerini, son olarak da sadece erkeklerin yapabileceğine inanılan oto yıkama işine başladıklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

''Burası aslında işleyen bir yerdi. Biz burayı satın alıp daha farklı bir şey yaptık. Her aşamasında bir kadının emeği var. Burayı bir kadın işletiyor. Burada kadınlar çalışıyor ve kadınlar kazanıyor. İş yerinin ismi Mor Süpürge Oto Yıkama. Mor kadını, süpürge de aykırı kadınları sembolize ediyor. Biz mesleki eğitimden çok kadınların çalışmaya başlaması ve para kazanması yönünde çalışıyoruz. Baktığınızda bir sürü eğitim veren kurum var. Ancak insanlar sertifikalarını alıp eve gittiklerinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biz sadece balık tutmayı değil o balığı satmayı da öğretiyoruz dernek olarak. Bu nedenle biz burada kadınları istihdam ettik. Burada çalışanların çoğu bir şekilde sosyal ve ekonomik anlamda kendini ifade edememiş ve zorluk yaşamış kadınlar. Onlara destek olmaya çalışıyoruz.''