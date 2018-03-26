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Otobüs Bakım İstasyon inşaatı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, otobüslerin bakımının sağlıklı bir şekilde yapılması için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki alanda yaptığı Otobüs Bakım İstasyonu hizmete girdi.Adıyaman Belediyesi, Başkan Hüsrev Kutlu’nun talimatıyla şehir içi ulaşım filosundaki araçların bakım ve onarımı için Otobüs Bakım İstasyonu yaptı.Prefabrik olarak yapılan ve şehir içi otobüslerinin şehrin doğu kısmında bakımını sağlayan istasyonunun önemli bir eksiği ortadan kaldıracağını söyleyen Belediye Başkanı F.

Otobüs Bakım İstasyon inşaatı tamamlandı

Adıyaman Belediyesi, otobüslerin bakımının sağlıklı bir şekilde yapılması için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki alanda yaptığı Otobüs Bakım İstasyonu hizmete girdi.
Adıyaman Belediyesi, Başkan Hüsrev Kutlu’nun talimatıyla şehir içi ulaşım filosundaki araçların bakım ve onarımı için Otobüs Bakım İstasyonu yaptı.
Prefabrik olarak yapılan ve şehir içi otobüslerinin şehrin doğu kısmında bakımını sağlayan istasyonunun önemli bir eksiği ortadan kaldıracağını söyleyen Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, amaçlarının halka daha iyi ve daha hızlı hizmet sunmak olduğunu söyledi.

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