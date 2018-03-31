Otobüs durağında köpeği tekmeledi

Ayhan ACAR BARTIN,(DHA) BARTIN Üniversitesi kampüs alanı içinde bulunan servis durağında gezinen köpeği bir kişinin tekmelemesi güvenlik kameralarına yansıdı. Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar Kampüs alanı içindeki servis durağının bulunduğu alanda gezinin köpek bir kişi tarafından tekmelendi. Koşarak gelen kişi köpeğe tekme atarken, köpek aldığı darbenin ardından uzaklaştı. Kimliği belirsiz kişinin köpeği tekmeleme anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.