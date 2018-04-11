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Otobüs durağını güzelleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

BOLU'da, Şükrü Terzi (77) evinin yanında bulunan otobüs durağını, Atatürk resimleri, halı, aynalar ve Türk bayrakları ile donattı. Günün büyük bölümünü eşiyle birlikte yaşadığı evinin yanında bulunan bu otobüs durağında geçiren Terzi, otobüse binecek olan kişilere sefer saatlerini de söylüyor.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Şükrü Terzi (77) evinin yanında bulunan otobüs durağını, Atatürk resimleri, halı, aynalar ve Türk bayrakları ile donattı. Günün büyük bölümünü eşiyle birlikte yaşadığı evinin yanında bulunan bu otobüs durağında geçiren Terzi, otobüse binecek olan kişilere sefer saatlerini de söylüyor.

Bolu Yukarı Soku Mahallesi’nde oturan Şükrü Terzi, günün büyük bölümünü eşiyle birlikte yaşadığı evinin yanında bulunan otobüs durağında geçiriyor. Şükrü Terzi, otobüs durağını halı, kilim, çiçekler, çöp kovaları, Atatürk resimleri, aynalar ve Türk bayraklarıyla donattı. Şükrü Terzi, ayrıca durağa koyduğu duvar saatinin de belli aralıklarla pilini değiştiriyor. Gün boyu durakta otobüse binecek olan kişilere, otobüsün ezbere bildiği geliş-gidiş saatlerini söyleyen Şükrü Terzi, adres soranlara da yol tarifi yapıyor. Şükrü Terzi, ayrıca durağın temizlik ve bakımını de kendi isteğiyle yapıyor. Şükrü Terzi hobi edindiği otobüs durağını kendince güzelleştirmek ve insanlara yardımcı olmak için çabalıyor.

Şükrü Terzi, Atatürk sevgisinin Çanakkale’de şehit olan dedesinden geldiği anlatarak, "Dedem Çanakkale'de şehit oldu. Atatürk sevgim oradan geliyor. Atatürk'ü çok seviyorum. Babam da Atatürk'ü çok severdi. Benim ciğerimde vatan sevgisi var" dedi.

Durağı gelen insanların rahat etmesi için güzelleştirdiğini ifade eden Şükrü Terzi, "Aynaları aldım. Durağa gelen insanlar kendilerini süsleyip saçlarına bakıyorlar. Çocuklar çok rahat etti. Herkes rahat etti. Sabahları kalkıp 07.30'da buraları süpürüyorum. Otobüs geçecekse çocuklara haber veriyorum. Otobüsü kaçıranlara da aracın geçtiğini söylüyorum. Otobüs saatlerinde genelde buralarda olurum. Burayla ilgileniyorum. Otobüs saatini bilmeyenlere de yardımcı oluyorum. Buraları yıkayıp, temizliyorum. Kendimce burayı güzelleştirmeye uğraşıyorum. Gelenler hep memnun oluyorlar" diye konuştu.

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