HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Otobüs kazasında ölen öğretmen adayı Kübra, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 14:45 | Son Güncelleme

 ERZİNCAN'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmenliği mezunu Kübra Sürücü (22), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Otobüs kazasında ölen öğretmen adayı Kübra, toprağa verildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmenliği mezunu Kübra Sürücü (22), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Erzincan- Sivas karayolunun Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan Erzincan'a giden Lüks Erzincan firmasına ait, Hüsamettin Alan yönetimindeki 24 EH 316 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, Kübra Sürücü yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı. 18 yaralıya ayakta müdahale edilirken, diğer 11 yaralı ise önce Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
MEZUN OLUP, EVİNE DÖNÜYORDU
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olan Kübra Sürücü'nün, eğitim döneminin sona ermesinin ardından memleketine dönmek için yola çıktığı ortaya çıktı.
İsmail ve Ayşe Sürücü çiftinin 6 çocuğundan en büyüğü olan Kübra Sürücü'nün cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, merkeze bağlı Günebakan köyündeki baba ocağına getirildi. Köy camisinde öğlende kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Milli Eğitim İl Müdürü Aziz Gün, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından köy mezarlığına götürülen Kübra Sürücü'nün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Otobüs kazasında ölen öğretmen adayı Kübra, toprağa verildiOtobüs kazasında ölen öğretmen adayı Kübra, toprağa verildiOtobüs kazasında ölen öğretmen adayı Kübra, toprağa verildiOtobüs kazasında ölen öğretmen adayı Kübra, toprağa verildi

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Kanserden ölen Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandıKanserden ölen Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Arkadaşıyla iddiaya girip Haliç Köprüsü'nden atladıArkadaşıyla iddiaya girip Haliç Köprüsü'nden atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

İlginizi Çekebilir

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sezginler Aşireti'nin büyük skandalı! Ankara'da böyle görüntülendiler

Sezginler Aşireti'nin büyük skandalı! Ankara'da böyle görüntülendiler

Kübra Öğretmen'in feci sonu!

Kübra Öğretmen'in feci sonu!

Arkadaşıyla iddiaya girip Haliç Köprüsü'nden atladı

Arkadaşıyla iddiaya girip Haliç Köprüsü'nden atladı

Adana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılar

Adana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılar

Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.