HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Otobüs kazasında ölen öğretmen adayı Kübra, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 14:53 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmenliği mezunu Kübra Sürücü (22), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmenliği mezunu Kübra Sürücü (22), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Erzincan- Sivas karayolunun Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan Erzincan'a giden Lüks Erzincan firmasına ait, Hüsamettin Alan yönetimindeki 24 EH 316 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, Kübra Sürücü yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı. 18 yaralıya ayakta müdahale edilirken, diğer 11 yaralı ise önce Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. MEZUN OLUP, EVİNE DÖNÜYORDU Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olan Kübra Sürücü'nün, eğitim döneminin sona ermesinin ardından memleketine dönmek için yola çıktığı ortaya çıktı. İsmail ve Ayşe Sürücü çiftinin 6 çocuğundan en büyüğü olan Kübra Sürücü'nün cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, merkeze bağlı Günebakan köyündeki baba ocağına getirildi. Köy camisinde öğlende kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Milli Eğitim İl Müdürü Aziz Gün, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından köy mezarlığına götürülen Kübra Sürücü'nün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
ABD'li Bakan Yardımcısı Mitchell: Türkiye, Batı dünyası için önemli bir ülkeABD'li Bakan Yardımcısı Mitchell: Türkiye, Batı dünyası için önemli bir ülke
Otobüs kazasında ölen öğretmen adayı Kübra, toprağa verildiOtobüs kazasında ölen öğretmen adayı Kübra, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Sezginler Aşireti'nin büyük skandalı! Ankara'da böyle görüntülendiler

Sezginler Aşireti'nin büyük skandalı! Ankara'da böyle görüntülendiler

Kübra Öğretmen'in feci sonu!

Kübra Öğretmen'in feci sonu!

Arkadaşıyla iddiaya girip Haliç Köprüsü'nden atladı

Arkadaşıyla iddiaya girip Haliç Köprüsü'nden atladı

Adana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılar

Adana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.