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Otobüs şoförü "şehit annesine hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 02:31 | Son Güncelleme

Adana'da elindeki kartı göstererek aracına binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatıldı - Kadın yolcu ile devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen şoför gözaltına alındı

Otobüs şoförü "şehit annesine hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı

Adana'da özel bir halk otobüsünün şoförü, şehit annesi olduğunu belirten yolcuya ve devlete hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, söz konusu otobüsün içindeki kameraya yansıyan olayın görüntülerinin ulusal basın ile sosyal medyada yayımlanmasının ardından şoför Eren G. hakkında Adana Valiliğince inceleme başlatıldı.

Otobüs şoföründen şehit annesine küstah yaklaşım

Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit yakını olduğu için devlet tarafından verilen kartla otobüse binen ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyen, ayrıca hem ona hem de devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı belirlenen şoför için harekete geçti. Bu kişi, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca Eren G'nin kullandığı özel halk otobüsünde Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce eksiklikler tespit edilerek Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden idari para cezası uygulandığı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Bu arada, otobüs kamerası kayıtlarında, ücretsiz biniş kartını göstererek şehit annesi olduğunu söyleyen kadın ile ücret isteyen şoför arasında yaşanan diyaloğun yanı sıra bazı yolcuların şoföre tepkilerini dile getirdiği görülüyor.

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