Otobüs şoföründen örnek davranış

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir otobüs şoförü, aracında emekli maaşının bulunduğu cüzdanını düşüren 78 yaşındaki vatandaşa parasını ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, Demirci ilçesindeki bir bankadan emekli maaşını çeken Bekir Özdemir, Kazancı Mahallesi'ne giden belediye otobüsüne bindi.

Özdemir'in otobüste düşürdüğü cüzdanı şoför Turgut Akyol buldu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Demirci Şubesine teslim etti.

Belediye yetkilileri de kimlik bilgilerinden ulaştıkları Bekir Özdemir'e içinde bin 205 lira olan cüzdanı teslim etti.

İşçi emeklisi Bekir Özdemir, şoför Akyol ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

