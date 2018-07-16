Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

Malatya'da belediye otobüs şoförüne bir kişinin döner bıçağıyla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.
İddiaya göre, Önder Boyun idaresindeki 44 AL 794 plakalı Malatya Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, seyir halindeyken Y.Ş tarafından yumruklandı.
Otobüs şoförü, yolcu zannederek durduğu otobüsün kapısını açtığı sırada Y.Ş "ayağımı ezdin" diyerek şoförle tartışmaya başladı.
Tatışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ş, belinden çıkardığı döner bıçağıyla Boyun'u kolundan hafif yaralayarak kaçtı.
Boyun'un ihbarı üzerine Y.Ş. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Y.Ş. otobüs şoförünün şikayetçi olmaması üzerine ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
- Bıçaklı saldırı kameraya yansıdı
Bu arada, otobüsteki kavga anı aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, otobüs şoförünün "sen niye arabaya yumruk atıyorsun" diye sorduğu şüpheli Y.Ş, "ayağımı ezdin" diyerek tepki gösteriyor.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ş. belinden çıkardığı döner bıçağıyla şoförün üzerine yürüyerek hakaret ediyor ve bir eliyle de boynunu sıkıyor.
Bu arada şoför de kolundan hafif şekilde yaralanıyor. Başka bir kişinin araya girmesiyle şüpheli Y.Ş. otobüsten inerek kaçıyor.
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