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Otobüs şoförünün dikkati olası faciayı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 00:39 | Son Güncelleme

Karaman'da seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı - Şoförün durdurup yolcuları tahliye ettiği otobüs, yangında kullanılamaz hale geldi

Karaman'da, seyir halindeyken yanmaya başlayan otobüsteki yolcuları tahliye eden şoförün dikkati, olası bir faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre, Konya'dan Adana istikametine giden Mustafa Totcu (42) yönetimindeki 42 LK 971 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden, Karaman-Mersin Karayolu'nun 17'nci kilometresinde alevler yükseldi.

Durumu fark eden Totcu, yol kenarında durdurduğu otobüsteki yolcuları tahliye etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otobüsteki yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan karayolu daha sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Gazetecilere açıklama yapan bazı yolcular, şoförün aniden otobüsü durdurarak inmelerini istediğini belirterek, "Bunun üzerine hemen otobüsten çıktık. Bagajlarımızın bir kısmını alıp uzaklaştık. Otobüste tüm koltuklar doluydu. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Biraz geç fark edilse felaket olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Yanan otobüsün yolcuları, bir başka otobüsle yolculuklarına devam etti.

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itfaiye Karaman OTOBÜS şoför yangın yolcu

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