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Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 23:37 | Son Güncelleme

HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜLERİNDEN TEPKİ İzmit'te halk otobüsü içerisinde cep telefonuyla yüksek sesle konuşan yolcu ile çıkan tartışmanın ardından yaşanan arbedede fenalaşarak hayatını kaybeden sürücü Hüseyin Göncü için Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'na kayıtlı yaklaşık 100 otobüs sürücüsü Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede (3)

HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜLERİNDEN TEPKİ
İzmit'te halk otobüsü içerisinde cep telefonuyla yüksek sesle konuşan yolcu ile çıkan tartışmanın ardından yaşanan arbedede fenalaşarak hayatını kaybeden sürücü Hüseyin Göncü için Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'na kayıtlı yaklaşık 100 otobüs sürücüsü Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelerek yaşanan olaya tepki gösterdi. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt yaptığı açıklamada, "Dün üzücü bir olay yaşandı. Şoför arabadaki bütün canların emanetçisidir. Ama görüyoruz ki şoförün canı Allah'a emanet. Arkadaşımız dün basitçe bir şekilde hayatını kaybetti. Biz çok üzgünüz. Bir tepki için burada toplandık. Türkiye genelinde bu gibi olaylar maalesef oluyor. Arkadaşlarımız zor şartlar altında görev yapıyor. Amaçları sadece evlerine ekmek götürmektir. Merhumun yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Arkadaşlarımızın sesi ve temsilcisi olarak biz bu olayları yadırgıyoruz. Ortaklaşa bir kamera sistemine geçilecek. Bir panik butonu, ya da kabin olabilir. Çalışmalar yapılıyor" dedi.
Ardından yaklaşık 100 halk otobüsü kent içerisinde yaşamlarını yitiren arkadaşları nedeniyle konvoy oluşturdu.

FOTOĞRAFLI

Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede (3)Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede (3)Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede (3)

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