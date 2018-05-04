Otobüs terminalinde asker uğurlama yoğunluğu

Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da askere giden gençleri uğurlamak için şehirler arası otobüs terminaline akın edenler, yoğunluğa yol açtı. Davul ve zurna eşliğinde eğlenerek otobüslere bindirilen 98/2 tertip askerler, acemi birliklerine katılmak üzere yola çıktı.
Samandıra Şehirlerarası otobüs terminalinde birliklerine teslim olmak için yola çıkan 98/2 tertip askerleri ı uğurlamak için yakınları, terminale akın etti. Terminale bulunan askerler için davul- zurnalar eşliğinde eğlence düzenlenirken asker adayları aile, dost ve yakınlarıyla hüzünle vedalaştı.
Birliğine teslim olmak için yolan çıkan asker "Askerliğim Amasya'ya çıktı. Biraz heyecanlıyım. Hiç bilmediğim bir yere gidiyorum. Yeni maceralar yaşayacağım. Bir sene gidip geleceğiz. Annem ve Babam hep buradalar. Otobüsü bekliyoruz" dedi
Asker uğurlamasına gelen bir anne ise, "Çok mutluyum gururluyum. Biraz üzgünüz ama Rabbim cümlesini saklasın, korusun. Allah'a emanet ediyoruz yavrularımızı." diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)
Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı
HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında
Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Pentagon Sözcüsü Dana White açıkladı: ABD ile Çin arasında 'lazer' krizi!
PKK yandaşları İsveç'te terör estirdi!
Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
Okuyucu Yorumları 0 yorum