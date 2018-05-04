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Otobüs terminalinde asker uğurlama yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 01:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da askere giden gençleri uğurlamak için şehirler arası otobüs terminaline akın edenler, yoğunluğa yol açtı.

Otobüs terminalinde asker uğurlama yoğunluğu

Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da askere giden gençleri uğurlamak için şehirler arası otobüs terminaline akın edenler, yoğunluğa yol açtı. Davul ve zurna eşliğinde eğlenerek otobüslere bindirilen 98/2 tertip askerler, acemi birliklerine katılmak üzere yola çıktı.
Samandıra Şehirlerarası otobüs terminalinde birliklerine teslim olmak için yola çıkan 98/2 tertip askerleri ı uğurlamak için yakınları, terminale akın etti. Terminale bulunan askerler için davul- zurnalar eşliğinde eğlence düzenlenirken asker adayları aile, dost ve yakınlarıyla hüzünle vedalaştı.
Birliğine teslim olmak için yolan çıkan asker "Askerliğim Amasya'ya çıktı. Biraz heyecanlıyım. Hiç bilmediğim bir yere gidiyorum. Yeni maceralar yaşayacağım. Bir sene gidip geleceğiz. Annem ve Babam hep buradalar. Otobüsü bekliyoruz" dedi
Asker uğurlamasına gelen bir anne ise, "Çok mutluyum gururluyum. Biraz üzgünüz ama Rabbim cümlesini saklasın, korusun. Allah'a emanet ediyoruz yavrularımızı." diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Otobüs terminalinde asker uğurlama yoğunluğuOtobüs terminalinde asker uğurlama yoğunluğuOtobüs terminalinde asker uğurlama yoğunluğuOtobüs terminalinde asker uğurlama yoğunluğu

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