Otobüste Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho’ya taciz skandalı!

İstanbul’a katalog çekimleri için gelen Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho ülkesine gitmek üzere 6 Ağustos 2015’de Taksim’den Atatürk Havalimanı’na gitmek için otobüse bindi. Brezilyalı manken cam kenarına oturdu. S.K. de çapraz koltukta cam kenarına oturdu. İddiaya göre, otobüs seyir halindeyken Brezilyalı manken S.K.’nın kendisinine bakarak tatmin olmaya çalıştığını fark etti. Durumu fark eder etmez ayağa kalkarak panikleyen Carvalho, otobüsün arka kısmına doğru kaçtı. 46 yaşındaki S.K ise oturduğu yerden kalkarak otobüste başka bir koltuğa oturdu. Panikleyen genç manken havalimanın da polise durumu anlatarak S.K.’dan şikayetçi oldu.

“YAPTIĞIM HAREKET TAMAMEN HASTALIĞIMDAN”



Sözcü Gazetesi'nden Şeyme Ulusoy'un haberine göre; Genç mankenin şikayeti üzerine savcılık talimatıyla emniyette ifade veren S.K., vücudunun çoğu yerinde iltihaplanma ve yaralar olduğunu söyleyerek,” Benim sedef liken plonüs hastalığım vardır. Vücudumda ki bu iltihap ve yaralar sürekli kaşınmakta. Yolda giderken yine kaşımaya başladım. Hatta bir araya elimi pantolonumun içine sokarak bacak aramı kaşıdım. Benim çaprazımda oturan bayan şahıs otobüs muavininin yanına gitti. Muavin yanıma gelerek kimliğimi istedi ben de sorun çıkarmadan kimliğimi verdim. Yaptığım hareket tamamen hastalığımdan kaynaklanmaktadır. Hastalığım ile ilgili elimde rapor yok ama bir çok kez doktora gittim. Tedavim halen devam ediyor” diyerek suçlamaları reddetti.