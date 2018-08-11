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Otobüste kalp krizi geçiren kişi kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, bindiği otobüste kalp krizi geçiren kişi, yolcuların müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Yolcunun kalp krizi geçirerek yere düşmesi ve yolcuların müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş'ta, bindiği otobüste kalp krizi geçiren yolcu yaşamını yitirdi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi - Sütçü İmam Üniversitesi hattında sefer yapan Ali Akçadağ'ın kullandığı 46 H 0215 plakalı özel halk otobüsü, Azerbaycan Bulvarı'ndaki durağa geldiğinde yolculardan Yaşar Pektemiz (69) fenalaşarak yere yığıldı.

Akçadağ, yolcuların müdahale ettiği yaşlı adamı otobüsle yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından başka bir özel hastaneye sevk edilen Pektemiz, hayatını kaybetti.

Öte yandan araçtaki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otobüsün arka koltuğunda oturan Pektemiz'in kalp krizi sonucu oturduğu yerden düşmesi, yolcuların kendisine müdahalesi yer alıyor.

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Kahramanmaraş kalp krizi ölüm yolcu otobüsü

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