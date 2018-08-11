Otobüste kalp krizi geçiren kişi kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ta, bindiği otobüste kalp krizi geçiren yolcu yaşamını yitirdi.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi - Sütçü İmam Üniversitesi hattında sefer yapan Ali Akçadağ'ın kullandığı 46 H 0215 plakalı özel halk otobüsü, Azerbaycan Bulvarı'ndaki durağa geldiğinde yolculardan Yaşar Pektemiz (69) fenalaşarak yere yığıldı.
Akçadağ, yolcuların müdahale ettiği yaşlı adamı otobüsle yakındaki özel bir hastaneye götürdü.
Buradaki ilk müdahalenin ardından başka bir özel hastaneye sevk edilen Pektemiz, hayatını kaybetti.
Öte yandan araçtaki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otobüsün arka koltuğunda oturan Pektemiz'in kalp krizi sonucu oturduğu yerden düşmesi, yolcuların kendisine müdahalesi yer alıyor.
Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!
Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi açıklaması: İktidara her türlü katkıyı veririz!
Türkiye erken seçime mi gidiyor? AK Parti'den açıklama
Kabe'de inanılmaz anlar!
İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
WhatsApp'ta güvenlik açığı bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum