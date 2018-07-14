Otobüste mini etekli kıza tepki gösterdi, sürücüden aracı karakola çekmesini istedi

Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, halk otobüsüne binen Mehmet T., aracın ön yolcu koltuğunda oturan mini etekli, askılı tişörtlü genç kızı görünce sürücüye, iddiaya göre, "Sen bu arkandaki genç kızlarla kaza yaparsın? Böyle olmaz" diyerek, otobüsü karakolun önüne çekmesini istedi. Yolcularlar birlikte Mehmet T.'ye tepki gösteren sürücü, otobüsü polis merkezinin önüne götürdü. Mehmet T.'yi dinleyen polis, insan hak ve hürriyetlerini hatırlatarak "Buna biz karışamayız" dedi. Genç kız olay nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kısa bir süre sonra yerinden kalkan Mehmet T., halk otobüsü sürücü Özgür Sert'in yanına gitti. Mehmet T., sürücüye, "Bu arabayı doğru polis karakolunun önüne çekeceksin" derken, Sert, "Ne oldu, hayırdır?" diye sordu. Mehmet T. ise "Sen bu arkandaki insanlarla, genç kızlarla bu arabayla kaza yaparsın? Böyle olmaz" dedi. Sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken, yaşlı adam koltuğuna dönüp tepkisine devam etti. Mehmet T., sürücüye bu kez, "Sen daha bir şey görmüyorsan bir hiçsin yani" derken, şoför ise "Ne görüyorsun?" diye sordu. Mehmet T., "Ben bu durumdan şikayetçiyim. Arabadan da şikayetçiyim" karşılığını verdi.

ARACI KARAKOLUN ÖNÜNE ÇEKTİ

Mehmet T.'ye tepki gösteren sürücü Özgür Sert, aracı polisi merkezine doğru yönlendirdi. Bu sırada bazı yolcular, yaşlı adama yaptığının ayıp olduğunu söyledi. Sert, otobüsü polis merkezinin önünde durdurdu ve polisleri çağırdı. Mehmet T., araca binen polise, "Ben bu durumdan davacıyım. Bu kaptandan da davacıyım. Genç kızların burada böyle oturmaları bu arabanın kaza yapmasına sebep. Bu kadar ucuz değil ya" dedi. Polis ise Mehmet T.'ye, insan hak ve hürriyetlerini hatırlatarak, "Buna biz karışamayız" yanıtını verdi. Buna rağmen Mehmet T., "Olmaz böyle bir şey" diye tepkisini sürdürdü.