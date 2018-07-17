Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Sömestr tatili için Şubat ayında Çorlu’dan annesi ve dedesi ile Iğdır’daki akrabalarının yanına giden 4’üncü sınıf öğrencisi E.A., tatil dönüşü ailesiyle bindiği İstanbul otobüsünde evli olduğu belirlenen muavin Cihat T.’nin istismarına maruz kaldı. Küçük kızın ailesinin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayetle şüpheli muavin, Iğdır’da gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine konuldu.

"AYIP YERLERİMİ ELLEMEYE ÇALIŞIRKEN UYANDIM"



Muavinin istismarına uğradığını belirten E.A., “Çorlu’da oturuyorduk. Iğdır’dan bindiğimiz İstanbul otobüsünde dedem 5 numaralı koltukta, annem ve ben de 25-26 numaralı koltuklarda yan yana oturduk. Dedem uzun süre bizden ayrı kaldığı için annem yanına giderek bir süre yanında oturdu. Ben de TV’de bir şeyler izledikten sonra uyudum. Uyandığımda mavi gömleğinde Cihat T. yazan çay, kahve dağıtan kişinin ellerini göğsümde gördüm. Ayıp yerimi ellemeye çalışırken tamamen uyandım. Şahıs yanıma doğru oturdu. Ben rahatsız olduğumdan yan taraftaki koltuğa geçtim. Şahıs tekrar yanıma gelip oturdu. Ben otururken ayıp yerimi elleyip, ‘hoşuna gidiyor mu?’ dedi. Ben de ‘hayır’ deyince yanaklarımdan, dudağımın kenarından öptü. Eve geldikten sonra teyzem ‘neden durgunsun’ diye sordu. Ben de anlattım. Ailem de durumu sizlere bildirdi” diye ifade verirken müştekinin ifadesiyle tutuklanan Cihat T. ise E.A.’nın kendisini yanlış anladığını savunarak “Amasya’ya geldiğimiz saatlerde müştekinin üstünün göbek tarafından göğse kadar açık olduğunu görünce üstünü düzeltip montla örttüm. Ben mağdurun elbisesini taytın içine sokmaya çalıştım. Mağdur da belki beni bu şekilde yanlış anladı” diye ifade verdi.