HABER

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da özel halk otobüsünde 10 yaşındaki B.A.’yı kemerle dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Eyyübiye Mahallesi’nde şehir içi özel halk otobüsünde B.A.’yı kemerle dövdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede çocuğu, küfür ettiği için dövdüğünü söylediği öğrenilen Y.B., serbest bırakıldı. B.A. da Çocuk Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Eskişehir'de modifiye araç etkinliğiEskişehir'de modifiye araç etkinliği
8.8.2018'de Galatasaray formalarıyla nikah8.8.2018'de Galatasaray formalarıyla nikah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa otobüste dayak

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
rantın,torpilin baskenti urfa. o kadar peygamber düzeltemedi urfayı
adalet dediğin tek dişi kalmış canavar
Türkiyedeki adalet;varsa tabi...
Diğer Haberler
'Beyaz kod' veren doktor göreve iade edildi

'Beyaz kod' veren doktor göreve iade edildi

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Seri katil Hamdi'nin ifadeleri kan dondurdu!

Seri katil Hamdi'nin ifadeleri kan dondurdu!

Türk futbolcunun eşi feci şekilde can verdi

Türk futbolcunun eşi feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.