KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otobüste yüksek sesle telefonla konuşan kişi ile bu nedenle kendisini uyaranlar arasında yaşanan tartışma ve arbede sırasında fenalaşan otobüs şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 121 No'lu İzmit Yahya Kaptan-Derince Sopalı hattında sefer yapan 41 J 0495 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Göncü (37) ile bazı yolcular, Bekirdere Kanalboyu durağından otobüse binen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcuyu, yüksek sesle telefonda konuştuğu için uyardı.

Uyarıları dinlemeyen ve buna tepki gösteren şahıs ile sürücü ve diğer yolcular arasında tartışma yaşandı.

Göncü, polisi arayarak yardım istedi. Bu sırada kapılar kapatılarak şüphelinin dışarı çıkması engellendi.

Polis beklendiği sırada Hüseyin Göncü ile yolcular şüpheli şahsı tutarak kaçmasını önlemeye çalıştı. Bu sırada Göncü fenalaştı.

Kargaşa sırasında şüpheli şahıs otobüsten inip kaçarken, Göncü, yolculardan birinin kullandığı otobüsle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göncü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.