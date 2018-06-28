KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otobüste yüksek sesle telefonla konuşan kişi ile bu nedenle kendisini uyaranlar arasında yaşanan tartışma ve arbede sırasında fenalaşan otobüs şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 121 No'lu İzmit Yahya Kaptan-Derince Sopalı hattında sefer yapan 41 J 0495 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Göncü (37) ile bazı yolcular, Bekirdere Kanalboyu durağından otobüse binen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcuyu, yüksek sesle telefonda konuştuğu için uyardı.
Uyarıları dinlemeyen ve buna tepki gösteren şahıs ile sürücü ve diğer yolcular arasında tartışma yaşandı.
Göncü, polisi arayarak yardım istedi. Bu sırada kapılar kapatılarak şüphelinin dışarı çıkması engellendi.
Polis beklendiği sırada Hüseyin Göncü ile yolcular şüpheli şahsı tutarak kaçmasını önlemeye çalıştı. Bu sırada Göncü fenalaştı.
Kargaşa sırasında şüpheli şahıs otobüsten inip kaçarken, Göncü, yolculardan birinin kullandığı otobüsle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göncü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Derince Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden ve 3 senedir aynı güzergahta şoför olarak çalışan Göncü'nün, geçen hafta mide ameliyatı olduğu öğrenildi.
SS. 5 Nolu Şehiriçi Minibüs ve Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Lokman Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını belirterek, "Camiamızın başı sağ olsun. İstenmeyen bir olay yaşandı. Rahmetli kardeşimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Olayın bir an önce açıklığa kavuşturularak, zanlının adalete teslim edilmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Polis, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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- Olay anı güvenlik kamerasında
Öte yandan olay anı, halk otobüsündeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, halk otobüsüne binen yolcunun yüksek sesle telefonda konuştuğu için uyarılması ve sonrasında yaşanan tartışmalar yer alıyor.
Yaşanan arbede, şüphelinin tutularak kaçmasının engellenmeye çalışılması, Göncü'nün fenalaşması görüntülere yansıyor.
Göncü'nün otobüsle hastaneye götürülmesi de kayıtlarda bulunuyor.
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